Izrael na svoji južni meji zbral več kot 300.000 rezervistov

Ob meji z Gazo je Izrael zbral okoli 300.000 rezervistov, kar je približno enako številu rezervistov v celotni ameriški vojski, poroča CNN. Na vprašanje, ali je kopenska ofenziva na Gazo neizbežna, je tiskovni predstavnik izraelske vojske Jonathan Conricus dejal: "Vse vojaške zmogljivosti Hamasa je treba odstraniti z zemljevida."

ZDA se sicer z Izraelom, Egiptom in ZN pogovarjajo, da bi dovolili dostavo pomoči v Gazo in nekaterim prebivalcem zagotovili varen prehod ozemlja. V Izrael naj bi še danes prispel ameriški državni sekretar Anthony Blinken in izrazil podporo Izraelu po napadu Hamasa.

BBC poroča, da naj bi se Blinken sestal tudi s palestinskim predsednikom Mahmudom Abasom, ki pa se bo pred tem srečal z jordanskim kraljem Abdulahom.

Pozivi k neoviranemu dostopu zdravil in pomoči na območje Gaze

Že v sredo popoldne je zaradi pomanjkanja goriva v Gazi prenehala z obratovanjem edina elektrarna na tem območju. Poleg elektrike je Izrael v ponedeljek uvedel tudi popolno blokado hrane in vode, pozivi k humanitarni pomoči in koridorjem so zato vse glasnejši. Kot je v sredo poročal CNN, naj bi vsem ameriškim državljanom dovolili prehod čez mejni prehod Rafah, palestinski civilisti pa naj bi bili omejeni na 2000 ljudi na dan.

Da je nujna dobava osnovnih življenjskih potrebščin, je v sredo opozoril tudi generalni sekretar ZN Guterres. "Takoj zdaj potrebujemo neoviran dostop humanitarne pomoči," je po poročanju tujih tiskovnih agencij dejal v New Yorku. Ob verjetni izraelski ofenzivi na Gazo je pozval tudi k spoštovanju mednarodnega prava.

Razseljenih že več kot 338.000 ljudi

Na območju Gaze, gosto poseljene enklave z 2,3 milijona prebivalcev, je bilo od začetka novega vala spopadov in obstreljevanja razseljenih že več kot 338.000 ljudi, je sporočil Urad ZN za usklajevanje humanitarnih razmer (OCHA).

Naraslo je število žrtev vse bolj intenzivnega izraelskega obstreljevanja, ki jih je po zadnjih podatkih palestinskega ministrstva za zdravje že več kot 1200. Na tisoče ljudi je ranjenih.

Tudi iz Izraela poročajo o 1200 smrtnih žrtvah Hamasovega napada na izraelsko ozemlje minuli konec tedna. Najmanj 100 ljudi so palestinski borci zajeli kot talce. Pozivom k njihovi takojšnji izpustitvi se je pridružil tudi Guterres.

V sredo popoldne pa je ameriški predsednik Joe Biden na srečanju voditeljev judovske skupnosti dejal, da je videl fotografije otrok, ki so jih obglavili borci Hamasa. Bela hiša je naknadno sporočila, da Biden takih fotografij ni videl, da pa se je skliceval na poročila iz Izraela.