Izrael sestrelil drone skupine Hezbolah, ki so bili namenjeni proti plinski ploščadi

Vojaški predstavniki izraelskih oblasti trdijo, da so brezpilotne letalnike izstrelili iz Libanona, poroča več tujih medijev. Da so izstrelili drone, je v izjavi potrdila tudi teroristična libanonska skupina in paravojaška organizacija, ki zastopa predvsem šiite na jugu Libanona, Hezbolah. Kot je dejala libanonska skupina, so drone k ploščadi Karish poslali kot del izvidniškega leta. "Misija je bila opravljena in sporočilo je bilo prejeto," so zapisali v izjavi.

Droni so bili sicer neoboroženi in niso predstavljali nevarnosti, je potrdila izraelska vojska. En dron je prestreglo bojno letalo, druga dva pa vojaška ladja, so še dodali.