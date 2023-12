Izrael silovito bombardiral Han Junis: 'V Gazi več ni varnega mesta'

Tiskovni predstavnik vojske Daniel Hagari je Han Junis, drugo največje mesto v Gazi, označil za oporišče skrajnega palestinskega gibanja Hamas. Poudaril je, da so odločeni, da bodo tako kot na severu tudi na jugu območja Gaze "uničili teroriste in poškodovali njihovo infrastrukturo", poroča britanski BBC.

V torek pa drugačen scenarij. Izraelska vojska je že vstopila v mesto in metala letake, na katerih je pisalo: "Ne izstopajte, izhod je nevaren. Bili ste opozorjeni." Evakuacija določenih območjih je sicer del novega pristopa, ki ga Izrael uvaja, da bi preprečil civilne žrtve, k temu pa so jih pozvale ZDA.

V ponedeljek je izraelska vojska na družbenih omrežjih objavila zemljevid, ki naj bi ga posredovali prebivalcem severnega in osrednjega dela Kana Junisa ter jim naročili, naj nemudoma zapustijo mesto, da bi "ohranili svojo varnost in zaščito". S puščicami je označeno, na katera že tako prenatrpana mesta se lahko preselijo.

A kot BBC poroča, je ta pristop precej nezanesljiv, saj ljudje na prizadetih območjih sploh do letakov in zemljevida niso prišli, na internetu pa ga niso mogli videti zaradi pomanjkljivega dostopa.

"To je šala, ne zemljevid, ker ne vemo, kam naj gremo," je dejala ena izmed razseljenih oseb, ki se je zatekla v Kan Junis. Prav tako pa ni nobenega zagotovila, da bodo v primeru bega varni pred bombardiranjem.

Preden je prejšnji petek začelo veljati začasno premirje, je bila izraelska kopenska operacija osredotočena predvsem na sever Gaze. Takrat so tamkajšnjim prebivalcem izdali splošni ukaz, naj se zaradi lastne varnosti preselijo na jug. Na stotisoče ljudi je upoštevalo poziv in mnogi od njih so končali prav v Kan Junisu.

Medtem pa v Gazi še vedno ni dovolj humanitarne pomoči. Philippe Lazzarini, vodja agencije ZN za palestinske begunce, je dejal, da omejitev količine pomoči, dovoljene za vstop v Gazo iz Egipta, praktično "duši njihove operacije".

"Postali smo kot mačke in psi, obtičali smo na ulici," je za BBC dejala Samah Ilwan, mati šestih otrok, ki je v središču Kan Junisa prosila za vodo. "Ničesar nismo storili narobe, nedolžni smo."

ZDA in ZN opozarjajo na katastrofalne razmere

V Gazo trenutno ne pride dovolj pomoči, treba jo je povečati in to smo izraelski vladi jasno povedali, je v torek v Washingtonu dejal tiskovni predstavnik ameriškega State Departmenta Matthew Miller. Agencije ZN ob tem opozarjajo, da številni razseljeni nikjer v Gazi niso varni in nimajo dostopa do vode, sanitarij, zavetja in hrane.

"Ni dovolj goriva, ni dovolj hrane, ni dovolj vode. Število tovornjakov, ki trenutno vstopajo v Gazo, znaša približno 100 na dan, kar je manj kot prejšnji teden v času prekinitve ognja. Moralo bi jih biti več," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dodal Miller.

Svetovni program za hrano (WFP) pod okriljem ZN je medtem v izjavi potrdil, da je v času sedemdnevnega premirja, ki se je izteklo prejšnji petek, s pomočjo dosegel približno 250.000 ljudi. Sedaj pa je po njihovih navedbah dostava pomoči v Gazo skoraj nemogoča, nadaljevanje konflikta pa ogroža življenje humanitarnih delavcev.