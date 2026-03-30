Tujina

Izrael sprejel zakon o smrtni kazni za Palestince

Tel Aviv, 30. 03. 2026 20.59

N.V. STA
Izraelski poslanci z broško

Izraelski parlament je sprejel zakon, ki bo omogočil usmrtitve Palestincev, obsojenih zaradi smrtonosnih terorističnih napadov. Do zakona je bilo že prej kritičnih več evropskih držav, izraelska organizacija za človekove pravice ACRI pa je kmalu po sprejetju zakona že vložila pritožbo na vrhovno sodišče.

Za zakon je glasovalo 62 poslancev, vključno s premierjem Benjaminom Netanjahujem. 48 jih je glasovalo proti, en poslanec se je vzdržal, ostali pa niso bili prisotni, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Zakon, za katerega so se zavzele najbolj skrajne stranke, določa, da bi usmrtitev z obešanjem postala privzeta kazen za Palestince na okupiranem Zahodnem bregu, ki bi jih izraelsko vojaško sodišče spoznalo za krive namernega izvajanja smrtonosnih napadov, ki se štejejo za "teroristična dejanja".

Izraelski zapor
FOTO: AP

Palestincem na Zahodnem bregu, ki ga Izrael okupira od leta 1967, vedno sodijo vojaška in ne civilna sodišča. Smrtno kazen z obešanjem bi morali izvesti v roku 90 dni od obsodbe, v "posebnih okoliščinah" pa bi jo lahko zamaknili za obdobje do 180 dni ali prekvalificirali v dosmrtno zaporno kazen. Po predlogu zakona bodo obsojeni na smrt nameščeni v ločenem zaporu brez obiskov, razen s strani pooblaščenega osebja, pravni posvet pa bo možen le prek videokonference, poroča Guardian.

Sprejetje zakona so nocoj obsodile palestinske oblasti in ga označile za "nevarno eskalacijo", poroča francoska tiskovna agencija AFP. Palestinsko zunanje ministrstvo s sedežem v Ramali je opozorilo, da skuša Izrael z zakonom legitimizirati izvensodne usmrtitve.

Minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir, eden od najmočnejših zagovornikov predloga zakona, je večkrat nosil broško v obliki zanke, ki simbolizira usmrtitve. Obešanje je opisal kot "eno od možnosti" ob električnem stolu ali evtanaziji ter zatrdil, da so nekateri zdravniki že ponudili svojo pomoč.

Na spodnjem posnetku je Ben-Gvir takoj po sprejetju zakona, kjer navdušeno odpira šampanjec. Že pred začetkom glasovanja je zakon opisal kot dolgo zamujeno potezo ter "znak moči in narodnega ponosa".

"Od danes bo vsak terorist vedel in ves svet bo vedel, da bo država Izrael vzela življenje vsakomur, ki vzame življenje," je dejal.

Do zakona je bila kritična mednarodna skupnost. Zunanji ministri Nemčije, Francije, Italije in Velike Britanije so v nedeljo v skupni izjavi sporočili, da je predlog zakona diskriminatoren in predstavlja tveganje za demokratične zaveze Izraela. Organizacija ACRI pa se je že pritožila na vrhovno sodišče in zahteva razveljavitev zakona.

Izrael je smrtno kazen sicer odpravil leta 1954, vendar jo je zakonodaja v določenih primerih še naprej dovoljevala. Usmrtitev nemškega nacističnega zločinca Adolfa Eichmanna leta 1962 je bil zadnji primer, ko je bila dejansko izvršena smrtna kazen, ki jo je izreklo sodišče v Izraelu.

izrael smrtna kazen kneset palestina

