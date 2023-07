Izrael sprožil protiteroristično akcijo: 'Palestinsko ljudstvo ne bo pokleknilo'

Izraelska vojska je v okviru operacije napadla skupni operacijski center ene od skrajnih palestinskih skupin, "opazovalni in izvidniški objekt", skladišče orožja in skrivališča tistih, ki naj bi v zadnjih mesecih izvedli več napadov na izraelske cilje.

"Varnost in stabilnost v regiji ne bosta doseženi, če tega ne bodo občutili Palestinci. To, kar izraelska okupacijska vlada počne v mestu Dženin bin njegovem taborišču, je nov vojni zločin nad našim nemočnim ljudstvom," je dejal Abas po besedah predsednikovega tiskovnega predstavnika Nabila Abu Rudeineha.

Palestinski premier Mohamed Štajeh je operacijo označil za nov poskus uničenja taborišča in preselitve tamkajšnjih prebivalcev. "Zločini v Dženinu, Nablusu in Gazi ne bodo prinesli varnosti Izraelu," je dodal. Palestinski predsednik Mahmud Abas pa je sklical nujen sestanek palestinskega vodstva, poroča britanski BBC.

Izraelski zunanji minister Eli Cohen je v dejal, da izraelska vojska izvaja napad na "teroristično središče", ki deluje v taborišču Jenin. "Rad bi poudaril, da se ne bojujemo s Palestinci. Borimo se z iranskimi pooblaščenci v naši regiji, to sta predvsem Hamas in Islamski džihad," je dejal Cohen in obtožil Teheran, da skuša stopnjevati napetosti v regiji.

Med intenzivnimi strelskimi boji med vojaki in palestinskimi borci so sporočili iz brigad v Dženinu, da se bodo "proti okupacijskim izraelskim silam borili do zadnjega diha in naboja ter sodelovali skupaj in enotno iz vseh frakcij in vojaških formacij."

Ahmed Zaki, prebivalec taborišča, je za BBC povedal, da so "kolone vozil izraelske vojske z več ulic prodirale na obrobje taborišča".

"To, kar se dogaja v begunskem taborišču, je prava vojna," je dejal palestinski voznik reševalnega vozila Khaled Alahmad. "Na taborišče so bili usmerjeni napadi z neba, vsakič, ko pripeljemo približno pet do sedem reševalnih vozil, se vrnemo polni ranjenih," je povedal za tiskovno agencijo Reuters.

Lynn Hastings, humanitarna koordinatorka Združenih narodov za palestinska območja, je na Twitterju sporočila, da je "zaskrbljena zaradi obsega operacije izraelskih sil", in opozorila na letalske napade v gosto naseljenem begunskem taborišču. Povedala je, da ZN zbira humanitarno pomoč.

Po poročanju uradne palestinske tiskovne agencije Wafa je vojska blokirala ceste v taborišču, zavzela hiše in stavbe ter na strehe postavila ostrostrelce. "Buldožerji uničujejo ulice, ostrostrelci so v hišah in na njihovih strehah, brezpilotna letala ciljajo na hiše, Palestinci pa so ubiti na ulicah," je dejal Jamal Huweil, politični aktivist v taborišču, in napovedal, da bo operacija propadla. "Lahko uničijo begunsko taborišče, vendar jim bo spet spodletelo, saj je edina rešitev politična rešitev, s katero se vzpostavi palestinska država in konča okupacija," je dejal.