Izrael stopnjuje ofenzivo: rušenje domov in množične aretacije Palestincev

Izraelske sile so po poročanju Al Jazeere vdrle na območje Džabal Salman v mestu Beita južno od Nablusa ter porušile več objektov v mestu Nilin zahodno od Ramale. V drugi vojaški operaciji so izraelske sile skupaj z vojaškimi buldožerji vdrle tudi v mesto Arrabeh v pokrajini Dženin.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Izraelske sile na Zahodnem bregu AP

Izraelske sile na Zahodnem bregu AP

Izraelske sile na Zahodnem bregu AP

Izraelske sile na Zahodnem bregu AP

Izraelske sile na Zahodnem bregu AP









O racijah in aretacijah so poročali tudi iz kraja Deir al-Ghusun severno od Tulkarema, kjer so pridržali pet Palestincev. Med racijami so v begunskem taborišču Balata in kraju Asira al-Šamalija pri Nablusu aretirali štiri mlade Palestince. Izraelski vojaki so izvedli racije in aretacije tudi v več drugih vaseh in mestih, med drugim v Deir Džarirju, Džalbonu, Kafr Kadumu, Talu, Burki, Beit Furiku, Anabti, predmestju Aktaba, Kalkiliji, begunskem taborišču Arub ter kraju Beit Umar.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Zažgana mošeja v Qusri AP

Zažgana mošeja v Qusri AP

Zažgana mošeja v Qusri AP

Zažgana mošeja v Qusri AP







Portal Quds News poroča, da so izraelski vojaki ustavili reševalno vozilo, ki je nosečnico iz kraja Karjut prevažalo v bolnišnico v Nablusu zaradi nujnega zdravstvenega stanja. Njeno zdravstveno stanje se je med zadrževanjem poslabšalo, zaradi česar je splavila. Medtem ko izraelska vojska nadaljuje obsežne varnostne operacije, so izraelski naseljenci še okrepili nadlegovanje in nasilne napade. V ponedeljek so napadli Palestince v naselbini Abu Fuzaa blizu vasi Tajbeh vzhodno od Ramale, v vasi Al-Burdž južno od Hebrona pa so med oljke spustili govedo, ki je poškodovalo kmetijska zemljišča. "Izraelski naseljenci nadaljujejo napade na Palestince, večinoma ponoči na njihovih domovih, kjer jih ustrahujejo," je poročala novinarka Al Jazeere Nida Ibrahim. "Običajno se zgodi, da izraelske sile namesto, da bi ukrepale proti naseljencem, izvajajo aretacije Palestincev na zasedenem Zahodnem bregu."

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