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Izrael stopnjuje ofenzivo: rušenje domov in množične aretacije Palestincev

Nablus, 27. 07. 2026 14.39 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
N.V.
Izraelske sile na Zahodnem bregu

Izraelski vojaki so okrepili ofenzivo na zasedenem Zahodnem bregu in v Vzhodnem Jeruzalemu. Izvedli so racije v najmanj 20 mestih in vaseh, porušili več domov ter aretirali več deset Palestincev. Medtem arabske države in Arabska liga obsojajo vse pogostejše napade izraelskih naseljencev na Palestince in njihovo premoženje.

Izraelske sile so po poročanju Al Jazeere vdrle na območje Džabal Salman v mestu Beita južno od Nablusa ter porušile več objektov v mestu Nilin zahodno od Ramale. V drugi vojaški operaciji so izraelske sile skupaj z vojaškimi buldožerji vdrle tudi v mesto Arrabeh v pokrajini Dženin.

O racijah in aretacijah so poročali tudi iz kraja Deir al-Ghusun severno od Tulkarema, kjer so pridržali pet Palestincev. Med racijami so v begunskem taborišču Balata in kraju Asira al-Šamalija pri Nablusu aretirali štiri mlade Palestince.

Izraelski vojaki so izvedli racije in aretacije tudi v več drugih vaseh in mestih, med drugim v Deir Džarirju, Džalbonu, Kafr Kadumu, Talu, Burki, Beit Furiku, Anabti, predmestju Aktaba, Kalkiliji, begunskem taborišču Arub ter kraju Beit Umar.

Portal Quds News poroča, da so izraelski vojaki ustavili reševalno vozilo, ki je nosečnico iz kraja Karjut prevažalo v bolnišnico v Nablusu zaradi nujnega zdravstvenega stanja. Njeno zdravstveno stanje se je med zadrževanjem poslabšalo, zaradi česar je splavila.

Medtem ko izraelska vojska nadaljuje obsežne varnostne operacije, so izraelski naseljenci še okrepili nadlegovanje in nasilne napade. V ponedeljek so napadli Palestince v naselbini Abu Fuzaa blizu vasi Tajbeh vzhodno od Ramale, v vasi Al-Burdž južno od Hebrona pa so med oljke spustili govedo, ki je poškodovalo kmetijska zemljišča.

"Izraelski naseljenci nadaljujejo napade na Palestince, večinoma ponoči na njihovih domovih, kjer jih ustrahujejo," je poročala novinarka Al Jazeere Nida Ibrahim. "Običajno se zgodi, da izraelske sile namesto, da bi ukrepale proti naseljencem, izvajajo aretacije Palestincev na zasedenem Zahodnem bregu."

Obsodbe z vseh strani, a brez ukrepov

Palestinski predsednik Mahmud Abas je poslal pisma več svetovnim voditeljem, Evropski uniji, Arabski ligi in predsedniku Varnostnega sveta Združenih narodov ter jih pozval k nujnemu ukrepanju za zaustavitev izraelskih vojaških operacij in nasilja izraelskih naseljencev nad Palestinci.

Posebna poročevalka Združenih narodov za zasedena palestinska ozemlja Francesca Albanese je na družbenem omrežju X zapisala, da napadi naseljencev predstavljajo "pogrome nad nebranjenimi civilisti".

Združeni arabski emirati, Jordanija, Egipt, Savdska Arabija, Katar, Alžirija, Maroko, Tunizija, Oman, Kuvajt in Bahrajn so v ločenih izjavah obsodili napade, med drugim tudi požig mošeje v Tulkaremu. Španska vlada je poudarila, da mora Izrael "opustiti politiko širjenja naselbin in prenehati ščititi nasilje naseljencev nad palestinskim civilnim prebivalstvom".

Predstavnik Hamasa Mahmud Mardavi je napade naseljencev na mošeje označil za "sistematične fašistične zločine".

Izraelski časnik Haaretz je navedel izraelske vojaške uradnike, ki so razmere na Zahodnem bregu opisali kot "izjemno nevarne in nestanovitne".

Po podatkih Arabske lige je izraelska vojska od oktobra 2023 na zasedenem Zahodnem bregu ubila skoraj 1.200 Palestincev. Poleg tega je bilo med izraelsko vojno v Gazi po njihovih navedbah ubitih več kot 73.000 ljudi.

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