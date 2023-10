Izrael trdi, da ima dokaze, da je bolnišnico zadela raketa džihadistov, ki je zašla

Izraelska vojska trdi, da ima dokaze o odgovornosti islamistične skupine Islamski džihad za torkov smrtonosni napad na bolnišnico Ahli Arab v mestu Gaza, ki jih je danes predstavila javnosti. Obenem se vrstijo pozivi k temeljiti preiskavi napada in ugotovitvi odgovornih za napad, za katerega se Izrael in Islamski džihad, ki odgovornost zavrača, medsebojno obtožujeta. Navedbe Izraela o odgovornosti palestinskih skrajnežev za napad je med obiskom Tel Aviva podprl tudi ameriški predsednik Joe Biden, rekoč, da kaže na to, da je zanj očitno odgovorna "druga ekipa". Vendar je bil pri tem zadržan, saj je dejal tudi, da je veliko ljudi, ki o tem niso prepričani.

Izraelska vojska je na novinarski konferenci med drugim objavila video posnetek iz zraka, ki po njenih trditvah kaže, da je bolnišnico zadela palestinska raketa Islamskega džihada, ki je zašla. Na posnetkih je videti bolnišnico in njeno parkirišče pred in po napadu.

Če bi šlo za izraelski izstrelek, bi nastal krater in prišlo bi do večjega strukturnega uničenje poslopja, trdi tiskovni predstavnik vojske Daniel Hagari. Dodal je, da je omenjena islamistična skupina v času eksplozije v bolnišnici z bližnjega pokopališča izstrelila okoli deset raket, poroča britanski BBC, ki dodaja, da navedenih dokazov še niso neodvisno preverili.

Hagari je poudaril, da je Izrael takoj začel preiskavo napada in da so z radarjem izsledili rakete, ki so bile neuspešno izstreljene z območja Gaze. Obveščevalna služba pa je izsledila pogovore med Hamasom in Islamskim džihadom o njih, je dejal in predstavil prepis posnetka teh pogovorov. Na podlagi tega in na podlagi trditev, da Izrael takrat raket ni izstrelil, je zatrdil, da je bolnišnico zadela raketa Islamskega džihada. Izpostavili so še, da je od začetka napadov na območje Gaze padlo 450 od tam izstreljenih raket. Napad je bil zelo krvav, džihadisti odgovornost zavračajo Islamski džihad medtem trdi, da je Izrael ukazal evakuacijo bolnišnice ob grožnji bombnega napada in da jo je zadela bomba, ki jo je odvrglo letalo izraelske vojske. Bolnišnica je bila sicer ena izmed dvajsetih na severu območja Gaze, k evakuaciji katerih je pozval Izrael v okviru poziva k evakuaciji prebivalstva na jug območja pred načrtovano izraelsko kopensko ofenzivo.

Islamski džihad je druga največja militantna skupina na območju Gaze in na Zahodnem bregu. Zagovarja podobno ideologijo kot največja militantna skupina, gibanje Hamas, a velja za nekoliko bolj skrajno. Skupina je bila ustanovljena leta 1979 kot del Muslimanske bratovščine v Egiptu. Islamski džihad deluje neodvisno od Hamasa. Po navedbah BBC je sicer Hamas, ki od leta 2007 nadzoruje območje Gaze, v preteklosti večkrat omejil dejanja Islamskega džihada. Ta ima lastno militantno krilo, Brigado Al Kuds, in lasten raketni arzenal. Že kmalu po napadu Hamasa na izraelsko ozemlje 7. oktobra je Islamski džihad sporočil, da se pridružuje akciji Hamasa. Tako Hamas kot Islamski džihad uživata podporo Irana, Sirije in šiitskega gibanja Hezbolah. Obe skupini Evropska unija in ZDA uvrščata na seznam terorističnih organizacij.

Zdravstvene oblasti območja Gaze, ki ga nadzira skrajno palestinsko gibanje Hamas, so sporočile, da je bilo v bolnišnici v Gazi v izraelskem obstreljevanju ubitih med 200 in 300 ljudi. Hamas pa je poročal o 500 ubitih ljudeh.

Na današnjih posnetkih je videti kaotične razmere pred bolnišnico in reševalce. Palestinske oblasti v Gazi so razmere v bolnišnici označile kot "neopisljive", saj zdravniki operacije izvajajo na tleh in na hodnikih, včasih tudi brez anestezije. Veliko ljudi medtem čaka na operacije. Veliko žrtev je otrok in žensk, ki imajo zelo hude poškodbe, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Biden verjame izraelskim dokazom Medtem se vrstijo pozivi k temeljiti preiskavi napada in ugotovitvi odgovornih. Med njimi je bil danes tudi nemški kancler Olaf Scholz, ki je danes v Kairu izrazil tudi zgroženost ob napadu na bolnišnico, v katerem so bili ubiti in ranjeni nedolžni civilisti. K preiskavi so pozvali tudi predstavniki Evropske unije in ameriški predsednik Joe Biden, ki je danes prispel na obisk v Izrael.

Biden je sicer med obiskom v Tel Avivu podprl navedbe Izraela o odgovornosti palestinskih skrajnežev za napad na bolnišnico, vendar je bil vseeno zadržan. "Glede na to, kar sem videl, se zdi, da je to storila druga ekipa in ne vi. Vendar je veliko ljudi, ki niso prepričani, zato moramo premagati veliko stvari," je dodal predsednik ZDA, ki je na prvem obisku v Izraelu od vnovične eskalacije vojne med Izraelci in Palestinci. Njegov gostitelj, izraelski premier Benjamin Netanjahu, se mu je zahvalil za ameriško neomajno podporo v vojni s Hamasom. Netanjahu se je na konferenci, po kateri z Bidnom nista odgovarjala na morebitna vprašanja medijev, še enkrat zahvalil ZDA za podporo in znova izrazil zgražanje nad zločini palestinske organizacije Hamas. Biden je ob tem za Hamas dejal, da so njihovi zločini hujši celo od tistih skrajne islamistične skupine Islamska država. Izraelu je obljubil nadaljnjo podporo in pohvalil "pogum, predanost in hrabrost" Izraelcev. "Ponosen sem, da sem tukaj," je še dejal gostitelju.