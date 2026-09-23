Izrael trdi, da je bil v Gazi ubit finančni vodja Hamasa

Kot sta navedla, je bil ubit v napadu na Han Junis na jugu palestinske enklave. V skupni izjavi, objavljeni na Netanjahujevem profilu na družbenem omrežju X, sta pohvalila izraelsko vojsko in notranjo obveščevalno službo za "natančno operacijo".
"Ne bomo prenehali, dokler Hamas v Gazi ne bo več obstajal," pa so sporočili iz urada izraelskega premierja.
Palestinska tiskovna agencija WAFA je pred tem poročala, da sta v izraelskem napadu z dronom v Han Junisu umrli dve osebi. Po navedbah agencije je bilo v napadu zadeto vozilo, podatkov o identiteti žrtev pa niso navedli. Ni znano, ali gre za isti napad.
Razmere v Gazi so sicer pomembna tema kampanje pred volitvami v Izraelu, ki bodo 27.oktobra.
V palestinski enklavi sicer od oktobra lani uradno velja prekinitev ognja po dveh letih vojne, vendar se izraelski napadi nadaljujejo. Izrael je nedavno znova okrepil zračne napade in po navedbah vojske namerno ubil visoke člane Hamasa.