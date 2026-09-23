Izrael trdi, da je bil v Gazi ubit finančni vodja Hamasa

Kot sta navedla, je bil ubit v napadu na Han Junis na jugu palestinske enklave. V skupni izjavi, objavljeni na Netanjahujevem profilu na družbenem omrežju X, sta pohvalila izraelsko vojsko in notranjo obveščevalno službo za "natančno operacijo".

"Ne bomo prenehali, dokler Hamas v Gazi ne bo več obstajal," pa so sporočili iz urada izraelskega premierja.

Palestinska tiskovna agencija WAFA je pred tem poročala, da sta v izraelskem napadu z dronom v Han Junisu umrli dve osebi. Po navedbah agencije je bilo v napadu zadeto vozilo, podatkov o identiteti žrtev pa niso navedli. Ni znano, ali gre za isti napad.