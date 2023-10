Izraelska vojska: Ubili smo vodjo Hamasovih letalskih sil

Potem ko je izraelska vojska v petek zvečer okrepila obstreljevanje Gaze in naznanila širitev kopenskih operacij, se je silovito bombardiranje nadaljevalo tudi ponoči. Danes zjutraj je sporočila, da so zadelo 150 s Hamasom povezanih tarč. Šlo naj bi za podzemno infrastrukturo, med drugim za predore. Glede na sporočilo vojske je bilo ubitih več pripadnikov Hamasa.

Izraelske obrambne sile so na družbenem omrežju X sporočile, da so v nočnih napadih ubile moškega, ki naj bi poveljeval Hamasovim borcem, ki so 7. oktobra vdrli v Izrael s padali. Bil naj bi tudi odgovoren za napade brezpilotnih letal na izraelske vojaške položaje.

"Čez noč so bojna letala IDF zadela Asema Abu Rakabo, vodjo Hamasovih zračnih operacij. Sodeloval je pri načrtovanju pokola 7. oktobra in poveljeval teroristom, ki so se infiltrirali v Izrael z jadralnimi padali in je bil odgovoren za napade z droni," so zapisali.

Kot poroča Al Jazeera, je palestinska enklava včeraj doživela skoraj popoln komunikacijski izpad. Po navedbah palestinske telekomunikacijske družbe je Gaza ostala brez interneta, ne delujejo niti mobilna omrežja zaradi močnega izraelskega bombardiranja. Odbor za zaščito novinarjev je opozoril, da komunikacijski izpad pomeni tudi izpad novic, kar lahko povzroči resne posledice, vključno s širjenjem dezinformacij.

V petek zvečer so poleg izraelskega obstreljevanja izraelske sile napadle Gazo tudi po kopnem. Glede na navedbe obeh strani se spopadi danes nadaljujejo. Hamas je sporočil, da se z izraelsko vojsko spopadajo v Bejt Hanunu na severu območja Gaze in v bližini kraja Bureidž v osrednjem delu. Da njihove sile "delujejo na območju Gaze, kot so včeraj", je za AFP potrdil tudi tiskovni predstavnik izraelske vojske.

'Izraelce ne omejujemo'

Tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost ZDA John Kirby je medtem v Washingtonu zavračal komentarje o poročilih o širitvi spopadov in oceno o tem, kaj bi bil lahko dolgoročni cilj vdora."Izraelce ne omejujemo. Še naprej jih bomo podpirali, ampak bomo nadaljevali pogovore, ki jih imamo z njimi glede načina, kako to počnejo," je povedal Kirby, poročajo ameriški mediji.

Glede nedavnih zračnih napadov ZDA na milice s podporo Irana na Bližnjem vzhodu pa je dejal, da bodo s tem nadaljevali, če bo potrebno za lastno obrambo.

Organizacija Zdravniki brez meja je sporočila, da je izgubila stik z nekaterimi palestinskimi kolegi na terenu. Kot so zapisali, so še "posebej zaskrbljeni za paciente, zdravstveno osebje in na tisoče družin, ki so se zatekle v bolnišnico Al-Shifa in druge zdravstvene ustanove".

Pozvali so k zaščiti vseh zdravstvenih ustanov, osebja in civilistov na celotnem območju Gaze. Bolnišnica Al-Shifa je sicer glavna zdravstvena ustanova v mestu Gaza. Izraelska vojska trdi, da ima Hamas v njej poveljniške centre in podzemne tunele, kar pa sami zanikajo.