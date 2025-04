Izrael ubil 15 palestinskih reševalcev: enega za drugim v skupni grob

Združeni narodi so potrdili, da so izraelske sile v Gazi enega za drugim ubile petnajst palestinskih reševalcev vključno z najmanj enim uslužbencem Združenih narodov in jih pokopale v množični grob.

Združeni narodi so sporočili, da so izraelske sile petnajst palestinskih reševalcev vključno z najmanj enim uslužbencem Združenih narodov enega za drugim ubile in pokopale v množični grob. 23. marca, en dan po ponovni izraelski ofenzivi na območju blizu egiptovske meje, so se po navedbah urada ZN za humanitarne zadeve v južni Gazi palestinski Rdeči polmesec in delavci civilne zaščite odpravili na misijo reševanja kolegov, na katere so Izraelci streljali prejšnji dan v okrožju Tel Al-Sultan v mestu Rafah. Še en delavec Rdečega polmeseca je pogrešan.

Prenos trupel ubitih palestinskih reševalcev FOTO: Profimedia icon-expand

Vodja urada ZN za humanitarne zadeve v Palestini Jonathan Whittall je potrdil, da so ubili enega za drugim: "Njihova trupla so zbrali in pokopali v množično grobnico," je dejal in dodal, da so jih izkopali v uniformah in z rokavicami."Tukaj so bili, da bi rešili življenja. Namesto tega so končali v množičnem grobu," je še rekel. Vodja agencije ZN za pomoč palestinskim beguncem Philippe Lazzarini je potrdil, da je med mrtvimi tudi eden od njenih uslužbencev:"Truplo našega kolega, ubitega v Rafi, je bilo včeraj vrnjeno skupaj s humanitarnimi delavci palestinskega Rdečega polmeseca – vsi so bili odvrženi v plitve grobove, kar je globoka kršitev človeškega dostojanstva," je Lazzarini zapisal v objavi na omrežju X.

Izraelska vojska je sporočila, da so po njihovi začetni oceni incidenta njene enote streljale na več vozil, ki so "sumljivo napredovala proti vojakom izraelskih obrambnih sil (IDF) brez žarometov ali signalov v sili." Dodala je, da premik vozila ni bil vnaprej usklajen z njimi in da je šlo za aktivno bojno območje, z Rdečega polmeseca pa so sporočili, da je okrožje Tel Al-Sultan veljalo za varno in da je gibanje tam normalno in ne zahteva koordinacije. Direktor zdravstvenih programov Rdečega polmeseca Bashar Murad je rekel, da je bil eden od reševalcev v konvoju med napadom na telefonskem klicu: "Obvestil nas je, da je poškodovan in zahteval pomoč ter da je bila poškodovana še ena oseba." "Nekaj minut pozneje, med klicem, smo slišali zvok izraelskih vojakov, ki so prispeli na lokacijo in so govorili v hebrejščini. Pogovor je bil o zbiranju ekipe, z izjavami, kot so: 'Zberite jih ob zidu in prinesite nekaj, da jih privežete.' To je nakazovalo, da je bilo veliko medicinskega osebja še vedno živega," je še pojasnil.

Prenos trupel ubitih palestinskih reševalcev FOTO: Profimedia icon-expand