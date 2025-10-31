Izrael ugotovil identiteto trupel Hamasovih talcev

Izraelska vojska je sporočila, da sta Sahar Baruch in Amiram Cooper ubila njuna ugrabitelja. Izrael je potrdil identiteto dveh pokojnih talcev, katerih trupli je v četrtek prejel od Hamasa prek Rdečega križa v Gazi.

Forenzični testi so pokazali, da gre za posmrtne ostanke 84-letnega Amirama Cooperja in 25-letne Sahar Baruch, je sporočil urad izraelskega premierja. "Izraelska vlada deli globoko žalost družin Cooper in Baruch ter vseh družin padlih talcev," so iz izraelske vlade zapisali v izjavi. Forum talcev in pogrešanih družin v Izraelu je zahteval, da Hamas v skladu s sporazumom o premirju, ki so ga dosegle ZDA, nemudoma vrne vseh 11 izraelskih in tujih pokojnih talcev, ki so še vedno v Gazi. Amirama Cooperja so skupaj z ženo Nurit ugrabili iz kibuca Nir Oz med napadom Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023, ki je sprožil vojno. Hamas je Nurit izpustil po 17 dneh, Amirama pa je še naprej zadrževal. Izraelska vojska je sporočila, da ocenjuje, da je bil Amiram umorjen v ujetništvu februarja 2024, vendar da bodo končne ugotovitve sprejete po obdukciji.

Rdeči križ v Gazi FOTO: Profimedia icon-expand

Pred tem je bilo objavljeno, da je bil ubit med poskusom reševanja izraelskih sil. Vojska je izrazila globoko sožalje družinama obeh moških in poudarila, da mora Hamas "izpolniti svoj del sporazuma in si prizadevati za vrnitev vseh talcev njihovim družinam in dostojanstven pokop". Forum talcev in pogrešanih družin, ki zastopa številne družine talcev, je dejal: "Ni besed, s katerimi bi izrazili globino te bolečine." V petek zjutraj so izraelske oblasti prek Rdečega križa vrnile trupla še 30 mrtvih Palestincev v zameno za dva talca, je sporočila bolnišnica Nasser v Kan Junisu. V skladu z dogovorom o premirju se je Izrael strinjal, da bo za vsakega umrlega izraelskega talca izročil posmrtne ostanke 15 Palestincev.

Kršenje sporazuma?