Izrael ugotovil identiteto trupel Hamasovih talcev

Forenzični testi so pokazali, da gre za posmrtne ostanke 84-letnega Amirama Cooperja in 25-letne Sahar Baruch, je sporočil urad izraelskega premierja.
"Izraelska vlada deli globoko žalost družin Cooper in Baruch ter vseh družin padlih talcev," so iz izraelske vlade zapisali v izjavi.
Forum talcev in pogrešanih družin v Izraelu je zahteval, da Hamas v skladu s sporazumom o premirju, ki so ga dosegle ZDA, nemudoma vrne vseh 11 izraelskih in tujih pokojnih talcev, ki so še vedno v Gazi.
Amirama Cooperja so skupaj z ženo Nurit ugrabili iz kibuca Nir Oz med napadom Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023, ki je sprožil vojno. Hamas je Nurit izpustil po 17 dneh, Amirama pa je še naprej zadrževal.
Izraelska vojska je sporočila, da ocenjuje, da je bil Amiram umorjen v ujetništvu februarja 2024, vendar da bodo končne ugotovitve sprejete po obdukciji.
Pred tem je bilo objavljeno, da je bil ubit med poskusom reševanja izraelskih sil.
Vojska je izrazila globoko sožalje družinama obeh moških in poudarila, da mora Hamas "izpolniti svoj del sporazuma in si prizadevati za vrnitev vseh talcev njihovim družinam in dostojanstven pokop".
Forum talcev in pogrešanih družin, ki zastopa številne družine talcev, je dejal: "Ni besed, s katerimi bi izrazili globino te bolečine."
V petek zjutraj so izraelske oblasti prek Rdečega križa vrnile trupla še 30 mrtvih Palestincev v zameno za dva talca, je sporočila bolnišnica Nasser v Kan Junisu.
V skladu z dogovorom o premirju se je Izrael strinjal, da bo za vsakega umrlega izraelskega talca izročil posmrtne ostanke 15 Palestincev.
Kršenje sporazuma?
Izraelska vlada je v torek obtožila Hamas kršenja sporazuma o prekinitvi ognja v Gazi, potem ko je skupina izročila krsto s človeškimi posmrtnimi ostanki, ki niso pripadali enemu od 13 umrlih izraelskih in tujih talcev, ki so bili takrat še vedno v Gazi.
Povedali so, da so forenzični testi pokazali, da pripadajo Ofirju Tzarfatiju, talcu, čigar truplo so izraelske sile v Gazi našle konec leta 2023.
Gazinsko ministrstvo za zdravje, ki ga vodi Hamas, je sporočilo, da je bilo ubitih 104 Palestincev, vključno s 46 otroki in 20 ženskami, kar je najsmrtonosnejši dan od začetka veljavnosti premirja 10. oktobra.
Ameriški predsednik Donald Trump je vztrajal, da nič ne bi ogrozilo sporazuma o premirju, ki ga je njegova administracija sklenila skupaj s Katarjem, Egiptom in Turčijo, vendar je dodal, da bi moral Izrael vrniti udarec, ko so tarče njegovi vojaki.
Vsi živi izraelski talci so bili izpuščeni 13. oktobra v zameno za 250 palestinskih zapornikov in 1718 pridržanih iz Gaze.
Izrael je izročil trupla 225 Palestincev v zameno za trupla 15 izraelskih talcev, ki jih je Hamas doslej vrnil, skupaj s trupli dveh tujih talcev, enega Tajca in drugega Nepalca.
