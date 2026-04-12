Tujina

Izrael uničuje cele vasi v Libanonu: 'Sem begunec, nimam več doma'

Bejrut, 12. 04. 2026 12.27

Avtor:
Ne.M.
Izraelska vojska je med invazijo na južni Libanon uničila cele vasi, v hiše je namestila eksplozive in jih v množičnih detonacijah na daljavo zravnala s tlemi. Prebivalci obmejnih vasi so z grozo spremljali posnetke uničenja. Detonacije niso zbrisale le njihovih domov, temveč tudi generacije spominov.

Na treh videoposnetkih, ki jih je objavila izraelska vojska, je razvidno, kako Izrael izvaja množične detonacije v vaseh Tajbeh, Nakura in Deir Serjan ob izraelsko-libanonski meji, navaja Guardian. Libanonski mediji so poročali o še več množičnih detonacijah v drugih obmejnih vaseh, vendar satelitski posnetki niso bili na voljo, da bi lahko potrdili te trditve.

Rušenja so se zgodila, potem ko je izraelski obrambni minister Israel Katz pozval k uničenju "vseh hiš" v obmejnih vaseh "v skladu z modelom, uporabljenim v Rafi in Beit Hanounu v Gazi", da bi, po njihovih trditvah, ustavili grožnje skupnostim na severu Izraela. Izraelska vojska je uničila 90 odstotkov domov v Rafi na jugu Gaze.

Uničevanje civilnih domov

Isto taktiko uničevanja domov so uporabili v Gazi. Gre za strategijo sistematičnega uničevanja civilnih stanovanj, da bi celotna območja postala neprimerna za bivanje.

Izraelska vojska je sporočila, da z rušenjem cilja na infrastrukturo Hezbolaha, kot so predori in vojaški objekti, za katere trdi, da jih je oborožena skupina vgradila v civilne domove. Sporočila je, da želi zaseči obsežna območja južnega Libanona in vzpostaviti "varnostno območje" na celotnem območju do reke Litani, razseljenim osebam pa ne bodo dovolili vrnitve v svoje domove, dokler ne bo zagotovljena varnost severnih izraelskih mest, kar vzbuja zaskrbljenost zaradi dolgotrajne razselitve, poroča Guardian.

Vojni zločin

Skupine za človekove pravice so dejale, da bi te množične detonacije na daljavo lahko pomenile naklepno uničenje: vojni zločin. Vojno pravo namreč prepoveduje namerno uničevanje civilnih domov, razen kadar je to potrebno iz zakonitih vojaških razlogov.

Preberi še Izrael silovito bombardiral Libanon: več kot 100 mrtvih

Prebivalci obmejnih vasi so z grozo spremljali posnetke uničenja svojih hiš. Detonacije niso zbrisale le njihovih domov, temveč tudi generacije spominov. "Prva stvar, ki smo jo videli, je bil mestni trg, ki so ga razstrelili. Tam imam trgovino. Celotno življenje človeka je na tem mestu, njegovo delo, njegovi spomini, vse. Nenadoma vidite, kako eksplodira pred vami," je za Guardian dejal Ahmad Abu Taam, 56-letni lastnik trgovine z gradbenim materialom. "Od tistega trenutka sem se počutil, kot da sem postal begunec. Počutim se, kot da nimam doma," je dodal.

"Verjetnost, da Hezbolah nekatere civilne strukture v libanonskih obmejnih vaseh uporablja za vojaške namene, ne upravičuje obsežnega uničenja celih vasi ob meji," pa meni Ramzi Kaiss, libanonski raziskovalec pri Human Rights Watch.

V izraelskih napadih na jugu Libanona ubitih najmanj 18 ljudi

V izraelskih napadih na jugu Libanona je bilo ubitih najmanj 18 ljudi, libanonske oblasti pa so sporočile, da je skupno število smrtnih žrtev v vojni med Izraelom in libanonsko skupino Hezbolah, ki se je začela prejšnji mesec, preseglo 2000, poroča Al Jazeera.

Libanonsko ministrstvo za zdravje je v soboto sporočilo, da je v izraelskih napadih na vas blizu Sidona na jugu Libanona umrlo najmanj osem ljudi, devet pa jih je bilo ranjenih. Pred tem so poročali, da je bilo v izraelskih napadih v okrožju Nabatieh ubitih najmanj 10 ljudi, vključno s tremi reševalci.

Splezal je na ameriško vojaško letalo in ga poskušal poškodovati

V stampedu na turistični točki umrlo najmanj 30 ljudi

bibaleze
Portal
Redka fotografija otrok Serene Williams razveselila oboževalce
5 slovenskih jezer, ki vas bodo naravnost očarala
5 slovenskih jezer, ki vas bodo naravnost očarala
Aprilski sončki: Kakšni so dojenčki, rojeni aprila?
Aprilski sončki: Kakšni so dojenčki, rojeni aprila?
Otrok naj ima na vrtu svoj kotiček
Otrok naj ima na vrtu svoj kotiček
zadovoljna
Portal
Kaj se je zgodilo z glasbeno ikono, ki je nismo videli že skoraj desetletje?
Tedenski horoskop: Ovni imajo nove ideje, dvojčke čaka živahen teden
Tedenski horoskop: Ovni imajo nove ideje, dvojčke čaka živahen teden
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo zgovorni, tehtnice iščejo ravnovesje
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo zgovorni, tehtnice iščejo ravnovesje
Viktor Želj: 'Nova sezona bo še boljša!'
Viktor Želj: 'Nova sezona bo še boljša!'
vizita
Portal
Je čokolada dobra za naše zdravje? Resnica, ki je veliko bolj kompleksna, kot si mislimo
Samo sedem dni meditacije lahko močno vpliva na vaše možgane
Samo sedem dni meditacije lahko močno vpliva na vaše možgane
Zakaj se vse več ljudi sooča z nespečnostjo? Kriv je ta skriti dejavnik v domu
Zakaj se vse več ljudi sooča z nespečnostjo? Kriv je ta skriti dejavnik v domu
Kardiolog, ki je preživel srčni infarkt, opozarja na znak, ki ga mnogi spregledajo
Kardiolog, ki je preživel srčni infarkt, opozarja na znak, ki ga mnogi spregledajo
cekin
Portal
Kako bodo višje cene letov vplivale na denarnice turistov
'AI šepetalci', Sam Altman in mit genija: kje je meja med vizijo in resničnim znanjem
'AI šepetalci', Sam Altman in mit genija: kje je meja med vizijo in resničnim znanjem
Ti poklici so v Evropi v popolnem razcvetu: povpraševanje je eksplodiralo, delavcev močno primanjkuje
Ti poklici so v Evropi v popolnem razcvetu: povpraševanje je eksplodiralo, delavcev močno primanjkuje
V enem dnevu jedel v 28 Michelinovih restavracijah: toliko denarja ga je stal ta podvig
V enem dnevu jedel v 28 Michelinovih restavracijah: toliko denarja ga je stal ta podvig
moskisvet
Portal
Kateri avtomobili se najpogosteje kvarijo?
Znašla sta se v hudi zakonski krizi, rešilo ju je to
Znašla sta se v hudi zakonski krizi, rešilo ju je to
Internet je mrtev, dobrodošli v Web 4.0
Internet je mrtev, dobrodošli v Web 4.0
Ne briga jo, če jo partner vara: 'Pravzaprav me to vzburja'
Ne briga jo, če jo partner vara: 'Pravzaprav me to vzburja'
dominvrt
Portal
Stvari, ki jih starejši od 60 let ne bi smeli imeti doma
Jagode v loncu: sladki plodovi kar v stanovanju
Jagode v loncu: sladki plodovi kar v stanovanju
Izbira idealne višine postelje: kako si zagotoviti boljši spanec in lažje vstajanje
Izbira idealne višine postelje: kako si zagotoviti boljši spanec in lažje vstajanje
Kako saditi krompir in ga zaščititi pred spomladansko pozebo
Kako saditi krompir in ga zaščititi pred spomladansko pozebo
okusno
Portal
Najboljši rogljički, kar jih boste kdaj jedli
Zakaj domač kruh ne uspe? 7 napak, ki jih dela skoraj vsak
Zakaj domač kruh ne uspe? 7 napak, ki jih dela skoraj vsak
Torte naših bralcev, ki so popolne za vikend sladkanje
Torte naših bralcev, ki so popolne za vikend sladkanje
Za prste oblizniti: tako pripravite najboljša rebrca v pečici
Za prste oblizniti: tako pripravite najboljša rebrca v pečici
voyo
Portal
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
