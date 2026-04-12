Izrael uničuje cele vasi v Libanonu: 'Sem begunec, nimam več doma'

Na treh videoposnetkih, ki jih je objavila izraelska vojska, je razvidno, kako Izrael izvaja množične detonacije v vaseh Tajbeh, Nakura in Deir Serjan ob izraelsko-libanonski meji, navaja Guardian. Libanonski mediji so poročali o še več množičnih detonacijah v drugih obmejnih vaseh, vendar satelitski posnetki niso bili na voljo, da bi lahko potrdili te trditve.

Dim po izraelskem bombardiranju v južnem Libanonu FOTO: AP

Rušenja so se zgodila, potem ko je izraelski obrambni minister Israel Katz pozval k uničenju "vseh hiš" v obmejnih vaseh "v skladu z modelom, uporabljenim v Rafi in Beit Hanounu v Gazi", da bi, po njihovih trditvah, ustavili grožnje skupnostim na severu Izraela. Izraelska vojska je uničila 90 odstotkov domov v Rafi na jugu Gaze.

Izraelski vojaki ob izraelsko-libanonski meji na severu Izraela FOTO: AP

Uničevanje civilnih domov

Isto taktiko uničevanja domov so uporabili v Gazi. Gre za strategijo sistematičnega uničevanja civilnih stanovanj, da bi celotna območja postala neprimerna za bivanje. Izraelska vojska je sporočila, da z rušenjem cilja na infrastrukturo Hezbolaha, kot so predori in vojaški objekti, za katere trdi, da jih je oborožena skupina vgradila v civilne domove. Sporočila je, da želi zaseči obsežna območja južnega Libanona in vzpostaviti "varnostno območje" na celotnem območju do reke Litani, razseljenim osebam pa ne bodo dovolili vrnitve v svoje domove, dokler ne bo zagotovljena varnost severnih izraelskih mest, kar vzbuja zaskrbljenost zaradi dolgotrajne razselitve, poroča Guardian.

Dim po izraelskem bombardiranju v južnem Libanonu FOTO: AP

Vojni zločin

Skupine za človekove pravice so dejale, da bi te množične detonacije na daljavo lahko pomenile naklepno uničenje: vojni zločin. Vojno pravo namreč prepoveduje namerno uničevanje civilnih domov, razen kadar je to potrebno iz zakonitih vojaških razlogov.

Prebivalci obmejnih vasi so z grozo spremljali posnetke uničenja svojih hiš. Detonacije niso zbrisale le njihovih domov, temveč tudi generacije spominov. "Prva stvar, ki smo jo videli, je bil mestni trg, ki so ga razstrelili. Tam imam trgovino. Celotno življenje človeka je na tem mestu, njegovo delo, njegovi spomini, vse. Nenadoma vidite, kako eksplodira pred vami," je za Guardian dejal Ahmad Abu Taam, 56-letni lastnik trgovine z gradbenim materialom. "Od tistega trenutka sem se počutil, kot da sem postal begunec. Počutim se, kot da nimam doma," je dodal. "Verjetnost, da Hezbolah nekatere civilne strukture v libanonskih obmejnih vaseh uporablja za vojaške namene, ne upravičuje obsežnega uničenja celih vasi ob meji," pa meni Ramzi Kaiss, libanonski raziskovalec pri Human Rights Watch.

Dim po izraelskem bombardiranju v južnem Libanonu FOTO: AP

V izraelskih napadih na jugu Libanona ubitih najmanj 18 ljudi

V izraelskih napadih na jugu Libanona je bilo ubitih najmanj 18 ljudi, libanonske oblasti pa so sporočile, da je skupno število smrtnih žrtev v vojni med Izraelom in libanonsko skupino Hezbolah, ki se je začela prejšnji mesec, preseglo 2000, poroča Al Jazeera.

Izraelsko vojaško vozilo se premika skozi južni Libanon FOTO: AP