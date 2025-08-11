Izrael v ciljanem napadu ubit pet novinarjev Al Jazeere

Izrael je v ciljanem napadu ubil več novinarjev Al Jazeere, tudi 28-letnega Anasa al Šarifa, ki so ga po napadu označili za "terorista, ki se je pretvarjal, da je novinar". Javnosti je poznan kot eden redkih, ki je poročal neposredno s severa opustošene Gaze. Izraelske sile so v Gazi v 22 mesecih ubile okoli 200 novinarjev.

Izraelska vojska je včeraj ciljala šotor v mestu Gaza in pri tem ubila dva poročevalca in tri snemalce katarske Al Jazeere. Ubiti so bili novinar Anas al Šarif, dopisnik Mohammed Qreiqeh ter snemalci Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal in Moamen Aliwa, so sporočili iz medijske hiše. Vsi so bili v času napada v šotoru za predstavnike medijev pri glavnih vratih bolnišnice Al Šifa. Umrli sta še dve osebi, katerih identiteta ni znana. Medij je sprva poročal, da so bili n avapadu ubiti štirje njihovi zaposleni, a je številko pozneje zvišal na pet. Anas al Šarif je javnosti poznan kot eden redkih novinarjev, ki je poročal s severa opustošene enklave. V zadnji objavi pred smrtjo je 28-letnik na družbenem omrežju X objavil videoposnetek, na katerem je slišati intenzivne raketne napade na mesto Gaza. Ob tem je opozarjal na intenzivno izraelsko bombardiranje. Posnetek je bil sicer objavljen po novici, da je umrl, kot kaže jo je al Šarif očitno posnel in jo nato delil njegov prijatelj, poroča BBC. Na dveh nazornih videoposnetkih posledic napada je nato mogoče videti moške, ki nosijo trupla ubitih. Nekateri vzklikajo ime drugega ubitega dopisnika Qreiqeh, moški v jopiču z napisom 'mediji' pa pove, da je eno od trupel ubiti al Šarif. Glavni urednik katarskega medija Mohamed Moawad je ob tem za BBC dejal, da je bil al Šarif njihov akreditirani novinar, "edini glas" svetu, da ve, kaj se dogaja v Gazi. "Ciljali so šotor, sploh niso poročali s prve bojne linije. Dejstvo je, da želi izraelska vlada utišati poročanje iz Gaze na vseh kanalih. tega v sodobni zgodovini še nisem videl," je še dodal Moawad. "Ciljani atentat je še en očiten in premišljen napad na medijsko svobodo," pa so ob tem v izjavi zapisali na Al Jazeeri.

Izraelski varnostni kabinet je v petek podprl načrt krepitve ofenzive v Gazi in popolno vojaško zasedbo mesta.

Kmalu po napadu so Izraelske obrambne sile (IDF) potrdile, da so ciljale na Anasa al Šarifa, in v objavi na Telegramu zapisale, da je "služil kot vodja teroristične celice v Hamasu". Izraelske obrambne sile sicer niso omenile nobenega od drugih ubitih novinarjev. Izrael tujim novinarjem sicer ne dovoli vstopa v Gazo. Zato se številni mediji za poročanje z okupiranega ozemlja zanašajo na lokalne novinarje. Po podatkih CPJ je bilo od začetka izraelske vojaške ofenzive v Gazi potrjenih 186 smrti novinarjev oziroma predstavnikov medijev.

Izraelska vojska je potrdila, da je ciljala Šarifa, ki ga je ob tem opredelila kot "terorista, ki se je izdajal za novinarja". Po navedbah Izraela, ki svojih trditev ni podkrepil z dokazi, je bil Šarif eden izmed poveljnikov palestinskega gibanja Hamas. Obtožili so ga, da je "odgovoren za nadaljevanje raketnih napadov na izraelske civiliste in vojake IDF". Kot so še sporočili, naj bi razkriti obveščevalni podatki potrdili njegovo vojaško pripadnost, vključno z opravljenimi usposabljanji za teroriste. Prejšnji mesec so Al Jazeera, Združeni narodi (ZN) in Odbor za zaščito novinarjev (CPJ) v ločenih izjavah opozorili, da je al Šarifovo življenje v nevarnosti, in pozvali k njegovi zaščiti. Jodie Ginsberg, izvršna direktorica CPJ, je po napadu povedala, da izraelske oblasti niso predložile dokazov, ki bi kazali, da so bili ubiti novinarji teroristi. "To je vzorec, ki smo ga videli v Izraelu – ne le v sedanji vojni, ampak tudi v desetletjih pred njo –, v katerem izraelske sile običajno ubijejo novinarja, nato pa Izrael naknadno trdi, da je terorist, vendar predloži zelo malo dokazov, ki bi podprli te trditve," je dejala. To sicer ni prvič, da so izraelske obrambne sile v Gazi napadle in ubile novinarje Al Jazeere, za katere pozneje trdijo, da so povezani s Hamasom. Avgusta lani je bil Ismael al Ghoul zadet v zračnem napadu, medtem ko je sedel v svojem avtomobilu – pretresljiv videoposnetek, ki je bil objavljen na družbenih omrežjih, je prikazoval njegovo obglavljeno telo. Ubita sta bila tudi snemalec Rami al Rifi in fant, ki se je ravno takrat peljal mimo na kolesu. V primeru al Ghoula je IDF trdila, da je sodeloval v napadih Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023, kar je Al Jazeera odločno zavrnila.

Razmere za novinarje, ki so še vedno v Gazi, grozljive: poleg zračnih napadov tudi lakota

Mednarodne zveze novinarjev (IFJ) je bilo od 7. oktobra 2023 v Gazi ubitih 187 novinarjev in medijskih delavcev. Evropska zveza novinarjev (EFJ) je skupaj s Sindikatom palestinskih novinarjev (PJS) nedavno opozorila, da se v Gazi dogaja genocid, žrtve katerega so tudi novinarji. "Kar se dogaja v Gazi, je vojni zločin in zločin proti človeštvu. Novinarji v Gazi so edini še živi pričevalci teh zločinov. Tujim novinarjem je vstop izrecno prepovedan, lokalni pa vsak dan tvegajo svoje življenje, da svetu sporočajo resnico – zdaj pa so tudi oni obsojeni na smrt zaradi lakote," so zapisali v skupni izjavi.

Izrael je začel ofenzivo kot odgovor na napad Hamasa na južni Izrael, v katerem je bilo ubitih približno 1200 ljudi, 251 pa je bilo ujetih za talce. Po podatkih ministrstva za zdravje, ki ga vodi Hamas, je bilo od začetka izraelske vojaške operacije v Gazi ubitih več kot 61.000 ljudi.