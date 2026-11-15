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Izrael v Gazi ubil novega poveljnika Hamasa, na položaju je bil le dva meseca

Gaza, 15. 11. 2026 13.10 pred 33 minutami 1 min branja 3

Avtor:
L.M.
Pripadniki Hamasa

Izraelska vojska je v nočnem letalskem napadu na jugu Gaze ubila Samirja Mahmuda Hasana Abuja Junisa, poveljnika Hamasove brigade Rafah. Položaj je zasedal približno dva meseca, potem ko so septembra ubili njegovega predhodnika.

Izraelske obrambne sile (IDF) so sporočile, da je Abu Junis vodil Hamasovo brigado Rafah in imel pomembno vlogo pri načrtovanju napada na Izrael 7. oktobra 2023. Pred imenovanjem za poveljnika je bil namestnik vodje brigade in je poveljeval bataljonu Tel al Sultan.

Po navedbah izraelske vojske je usmerjal napade na izraelske civiliste in vojake ter sodeloval pri obnovi vojaških zmogljivosti Hamasa. Njegovo smrt so utemeljili z odpravo grožnje, za katero menijo, da jo je predstavljal Izraelu.

Hamasove brigade Al Kasam so na Telegramu potrdile njegovo smrt. Zapisale so, da je sodeloval v številnih pomembnih operacijah ter bil eden ključnih poveljnikov pri načrtovanju in vodenju napada 7. oktobra 2023.

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Abu Junis je nasledil Naela Abu Obeida, ki ga je Izrael ubil 15. septembra. Njegova smrt je zadnja v nizu izraelskih napadov na poveljnike palestinskega gibanja.

Oktobra 2025 je začelo veljati krhko premirje, ki je končalo obsežnejše spopade, vendar izraelskih napadov na Gazo ni povsem ustavilo. Širši mirovni načrt ameriškega predsednika Donalda Trumpa je trenutno v zastoju zaradi nesoglasij glede razorožitve Hamasa in umika izraelskih sil z območja.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu vztraja, da se mora Hamas najprej odpovedati orožju, preden se izraelske enote umaknejo iz Gaze. Zavrnil je predlog postopnega, vzporednega izvajanja obeh ukrepov.

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Izrael Hamas Gaza Rafah Abu Junis

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SIavko BabIč
15. 11. 2026 13.35
Joj kako sem razočaran.
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