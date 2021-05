Izrael v nekaj minutah na Gazo izstrelil 150 raket in okrepil enote na meji

Izrael je na mejo z Gazo napotil svoje vojaške enote in tanke. Po sprva zavajajoči izjavi tiskovnega predstavnika izraelske vojske se je izkazalo, da njihove kopenske sile (še) niso vstopile na ozemlje Gaze, saj se je uradnik v angleškem jeziku nekoliko nerodno izrazil. So se pa vso noč odvijali srditi boji. V Gazi je bilo ubitih več kot 100 ljudi, v Izraelu pa sedem.

"Izraelske zračne sile in kopenske enote izvajajo napade v Gazi," je dejal vojaški tiskovni predstavnik Jonathan Conricus in potrdil, da so izraelske čete vstopile v palestinsko enklavo. Toda Conricus, ki je dal izjavo v angleščini, je s svojim nerodnim izražanjem zavedel javnost. Izraelska vojska je nato čez nekaj ur sporočila, da "na območju Gaze trenutno ni izraelskih kopenskih sil".

Izraelska vojska je pravzaprav na mejo, ki ločuje Izrael od palestinske enklave, razporedila vojake, tanke in druga oklepna vozila. Vpoklicanih je bilo tudi najmanj 7000 vojaških rezervistov. Za zdaj odločitev, ali bodo pričeli kopensko operacijo, še ni bila sprejeta. Izraelska vojska naj bi že predložila načrte za morebitno ofenzivo, vendar jo moralo potrditi še šefi vojaških sil in vlade.

icon-expand Napad na Gazo. FOTO: AP

V večernih urah pa je Izrael izvedel veliki zračni napad na Gazo. Hamas je sporočil, da je Izrael v nekaj minutah na Gazo izstrelil 150 raket. Po podatkih ministrstva za zdravje v Gazi je število ubitih Palestincev naraslo na 109. "Rekel sem, da bomo prisilili Hamas, da plača zelo visoko ceno. To počnemo in bomo še naprej zelo intenzivno počeli. Zadnja beseda ni bila izrečena in ta operacija se bo nadaljevala, dokler bo treba,"je sporočil izraelski premier Benjamin Netanjahu. Izraelska vojska je vsem Izraelcem, ki živijo na območju, štiri kilometre oddaljenem od meje z Gazo, ukazala, naj se skrijejo v zavetišča in tam ostanejo, dokler jim ne dajo drugačnih navodil.

icon-expand Strah med civilisti je na obeh straneh zelo velik. FOTO: AP

Po raketiraju Gaze je tudi ta odgovorila z raketnim napadom. Hamas je sporočil, da so izstrelili 50 raket. Opozorilne sirene so odmevale po južnem Izraelu in mestih Ašdod in Beršeba. Strah med civilisti je na obeh straneh zelo velik. V izraelskem mestu Sderot je umrl mlad fant, ko je raketa iz Gaze zadela njegov dom. Najva Šejk Ahmad, mati iz Gaze, je opisala grozote, ki jih preživljajo: "Ne moreš spati. V vsakem trenutku se tvoj dom lahko spremeni v grob. Ne moremo biti varni. Grozljivo je, zelo izčrpavajoče."