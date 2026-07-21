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Izrael prek Gaze gradi ogromno pregrado

Tel Aviv, 21. 07. 2026 09.13 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
N.L.
Gradnja pregrad na območju Gaze

Izrael v tišini, a izjemno hitro gradi ogromno pregrado, ki ločuje več kot 50 odstotkov Gaze. Območje ločujejo na del, ki ga nadzorujejo sami, in na preostalo zapuščeno ozemlje. V zadnjih mesecih so tako zgradili 23 kilometrov pregrade, ki poteka skozi palestinske naselbine, ki jih je izraelska vojska pred tem porušila.

Na jugu so v dveh tednih julija zgradili več kot dva kilometra nasipov, ki ločujejo ruševine mesta Rafa, ki jih nadzira Izrael, od predela, kjer se nahajajo nekatera največja palestinska šotorišča, kažejo satelitske slike Planet Labs PBC.

Februarja so začeli z gradnjo pregrade od juga proti severu, doslej so zgradili 17 kilometrov. Kako visoki so nasipi na posameznih mestih, ni znano.

Izraelski vojaški predstavniki so za AP potrdili gradnjo pregrade na tako imenovani rumeni črti. Gre za linijo, do katere so se izraelske enote umaknile v skladu z oktobrskim sporazumom o premirju s Hamasom. Črta je bila v sporazumu zasnovana kot začasna delitev ozemlja do popolnega umika Izraela. Na svoji strani je Izrael porušil večino zgradb in praktično izbrisal več mest, kjer je nekoč živelo več kot četrt milijona ljudi. Izrael trdi, da je porušil infrastrukturo, ki jo je uporabljal Hamas. Na izpraznjenem ozemlju, kjer so bila tudi kmetijska zemljišča, so zgradili nove ceste in postavili vojaške baze.

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Palestinci so sedaj stisnjeni zahodno od rumene črte, ob obalo, kjer bivajo v šotorih. Točna linija rumene linije sicer nikoli ni bila natančno določena, na terenu pa je bila označena neenotno. Izraelska vojska trdi, da si prizadevajo, da bi linijo jasno določili in s tem preprečili morebitna trenja. Izrael je na liniji tudi že večkrat streljal na osebe, ki so se črti približale ali jo skušale prečkati. Trdijo, da streljajo le na tiste, ki ogrožajo njihove enote.

A ker je premirje zastalo, se zdi, da Izrael utrjuje svoj položaj na terenu, kar po oceni AP upravičuje strahove Palestincev, da se ta črta spreminja v mejo. Palestince v Gazi skrbi tudi, da Izrael ne bo vrnil območja, ki ga nadzira, in bodo nasipe zgradili okoli njih.

Izraelska vojska je sporočila še, da je okoli linije vzpostavila varnostno območje, ki je opremljeno z obveščevalnimi in tehnološkimi sredstvi. Kako daleč bo pregrada segala, vojska ni razkrila. Izraelci sicer zatrjujejo, da je namen pregrade preprečiti infiltracijo ter zaščititi izraelske enote in izraelske naselbine v bližini Gaze.

Niti ameriško Centralno poveljstvo, ki je zadolženo za nadzor premirja, niti pristojen organ pod vodstvom ameriškega predsednika Donalda Trumpa gradnjo pregrade nista želela komentirati.

Gaza Izrael konflikt Palestina varnostna pregrada

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