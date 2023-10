Izrael z belim fosforjem nad gosto poseljeno Gazo?

Spopadi na Bližnjem vzhodu se vse bolj omejujejo na območje Gaze, potem ko je Izraelska vojska skoraj v popolnosti uspela prevzeti nadzor nad južnim Izraelom. Izraelske oborožene sile za napade v Gazi uporabljajo predvsem letala in težke bombe s krmilnim sistemom JDAM. Kot kažejo posnetki, pa izraelska vojska uporablja tudi beli fosfor. Na to opozarja tudi Organizacija za človekove pravice Human Rights Watch (HRW).

Izrael po trditvah HRW beli fosfor uporablja tako v Gazi kot na meji z Libanonom. "Uporaba belega fosforja v Gazi, enem od najgosteje poseljenih območij na svetu, povečuje tveganje za civiliste in krši mednarodno humanitarno pravo. Vsakič, ko se beli fosfor uporabi na gosto naseljenih civilnih območjih, lahko povzroči hude opekline in doživljenjsko trpljenje," je opozorila direktorica HRW za Bližnji vzhod in severno Afriko Lama Fakih.

"Da bi se izognili civilni škodi, bi moral Izrael prenehati uporabljati beli fosfor na naseljenih območjih. Udeležene strani v konfliktu bi morale storiti vse, kar je v njihovi moči, da bi civilistom prihranile nadaljnje trpljenje," je še dodala Fakihova.

Kaj je beli fosfor?

Beli fosfor se v spopadih uporablja kot zažigalno orožje. Ob izpostavitvi kisiku se vname, kemična reakcija pa nato ustvari toploto nad 800 stopinj Celzija. Za uporabo belega fosforja je značilna ognjemetu podobna svetloba in gost bel dim. V 30. letih 19. stoletja so fosfor uporabljali pri razvoju industrije vžigalic, preden so ga leta 1910 prepovedali, ker je strupen. Pridobiva se ga iz fosforjevih rud, za vojaške namene pa je "zanimiv" zaradi svoje hitre vnetljivosti in dolgotrajnega gorenja.

Fosforjeve bombe se uporabljajo za zažig sovražnikovih položajev, ustvarjanje dimnih zaves za skrivanje premikov enot in zagotavljanje osvetlitve v slabih svetlobnih pogojih.

"Zažigalno orožje je med najbolj krutimi orožji, ki se danes uporabljajo v oboroženih spopadih na svetu," poudarja organizacija Human Rights Watch (HRW) v poročilu, objavljenem leta 2018. V drugem poročilu iz novembra 2015 nevladna organizacija pojasnjuje, da "beli fosfor povzroči grozljive poškodbe, ne glede na to, kako se uporablja". Je "zelo topen v maščobi in torej v človeškem mesu," piše HRW. Ko beli fosfor pride v stik s kožo, povzroči hude toplotne in kemične opekline, pogosto do kosti. "Opekline na samo 10 odstotkih telesa so pogosto usodne," pravi HRW.