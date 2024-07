Izrael z dronom nad libanonsko prestolnico, odjeknila eksplozija

Do današnje eksplozije v Bejrutu prihaja po tem, ko je sta Izrael in ZDA obtožila Hezbolah, da je konec tedna izvedel napad na Golanskih višavah, ki jih zaseda Izrael, pri tem pa je umrlo več otrok in mladostnikov. Hezbolah je sicer napad zanikal. Libanon se je pripravljal na odziv Izraela, vendar je visok uradnik Hezbolaha dejal, da se bodo odzvali ne glede na to, kakšen napad bo Izrael izvedel, poroča Al Jazeera.

Pozivi k zapustitvi države

Države, kot so Združeno kraljestvo, Nemčija, Francija in ZDA so že včeraj svoje državljane pozvale, naj zapustijo Libanon in naj tja ne potujejo.

Številne letalske družbe so že odpovedale lete v Bejrut, med njimi tudi grški Aegean Airlines in nemški Condor, pridružila pa sta se jim tudi Royal Jordanian, Air France in Lufthansa.