Izrael z novimi napadi na Han Junis, ZDA v regijo poslale okrepitve

Novo evakuacijo iz Han Junisa so tamkajšnjim prebivalcem ukazale izraelske sile. Po navedbah spletnega portala katarske televizije Al Jazeera so nekateri mesto zapustili že desetič od začetka izraelskih napadov in kopenske ofenzive v enklavi. Številni ne vedo več, kam naj odidejo, da ne bi bili vedno znova izpostavljeni napadom.

V novih izraelskih napadih na Han Junis naj bi bilo ubitih najmanj 13 ljudi, katerih trupla so prepeljali v bolnišnico Naser. Še tri osebe so umrle v napadu na mesto Gaza na severu razdejane enklave, navaja palestinska tiskovna agencija Wafa.

V desetih mesecih vojne so izraelske sile v Gazi ubile najmanj 39.897 Palestincev, je danes sporočilo ministrstvo za zdravje v enklavi. Med smrtnimi žrtvami je po podatkih lokalnih oblasti več kot 16.000 otrok in več kot 11.000 žensk. Še 92.152 je ranjenih.

Do novih spopadov med izraelskimi silami in Palestinci je prišlo tudi v Dženinu in več drugih krajih na zasedenem Zahodnem bregu. Ob tem so izraelske sile aretirale 12 ljudi, navaja Al Jazeera. Libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah, ki si od 7. oktobra lani redno izmenjuje ogenj z izraelsko vojsko, pa je medtem nad Izrael izstrelilo okoli 30 raket. Te po navedbah izraelske vojske niso povzročile škode.