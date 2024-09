Izrael izvedel nove napade na Libanon, Hezbolahova raketa prvič dosegla Tel Aviv

Nov val izraelskih napadov na cilje Hezbolaha je v Libanonu zahteval najmanj 15 življenj, je sporočilo libanonsko ministrstvo za zdravje. Tarča napadov so bila tudi območja severno od Bejruta. Medtem je po navedbah izraelske vojske iz Libanona v severni Izrael priletelo približno 40 izstrelkov. Raketa, ki jo je izstrelil Hezbolah, je prvič dosegla tudi Tel Aviv, a jo je izraelska vojska prestregla. Kot je sporočilo proiransko šiitsko gibanje, so ciljali sedež izraelske obveščevalne službe Mosad.

OGLAS

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP







Izraelski napad na jugu Libanona icon-picture-layer-2 1 / 5

Po poročanju libanonske tiskovne agencije, ki jo povzema francoska AFP, je izraelska vojska po 5. uri zjutraj po lokalnem času izvedla več napadov na različna območja na jugu Libanona. Še pred tem naj bi bilo tarča izraelskih napadov območje mesta Baalbek. Po podatkih ministrstva za zdravje so štirje ljudje umrli v izraelskem napadu na vas Jun v okrožju Šuf jugovzhodno od Bejruta. Trije so umrli v napadu na pretežno šiitsko vas Majsra severno od libanonske prestolnice, čeprav se baze Hezbolaha večinoma nahajajo na vzhodu in jugu. Prav na jugu je v današnjih napadih življenje izgubilo osem ljudi. Izraelska vojska je ponoči potrdila, da je izvedla napade na več deset ciljev, povezanih s Hezbolahom v južnem delu Libanona in v regiji Beka. Napadli naj bi položaje borcev gibanja, njihova skladišča orožja, raketna izstrelišča in druge cilje. Prvič Hezbolahova raketa poletela tudi nad Tel Avivom Medtem je iz Libanona proti severnemu Izraelu priletelo približno 40 izstrelkov, je sporočila izraelska vojska in dodala, da so jih več prestregli, poročajo tuje tiskovne agencije. Sirene za nevarnost zračnega napada so se oglasile tudi v osrednjem Izraelu, potem ko je Hezbolah proti Tel Avivu izstrelil raketo, ki pa jo je izraelska zračna obramba prestregla. Kot je sporočilo gibanje, so ciljali sedež izraelske obveščevalne službe Mosad.

Po napadu na severu Izraela FOTO: AP icon-expand

Tiskovni predstavnik izraelske vojske Nadav Šošani je dogodek označil za korak v smeri stopnjevanja razmer. "Hezbolah vsekakor poskuša zaostriti razmere," je dejal in dodal, da libanonsko gibanje poskuša ustrahovati vedno več ljudi. Hezbolah je potrdil izstrelitev balistične rakete proti Tel Avivu. Kot so sporočili, so ciljali sedež izraelske obveščevalne službe Mosad, ki naj bi načrtovala izraelske napade na borce gibanja. "Ta sedež je odgovoren za umore voditeljev ter eksplozije pozivnikov in brezžičnih naprav," je v izjavi zapisala skupina, ki je obenem tudi potrdila smrt poveljnika Hezbolaha Ibrahima Kubaisija v torkovem izraelskem napadu na Bejrut.

Na dogajanje se je danes odzval tudi papež Frančišek, ki je stopnjevanje nasilja v Libanonu označil za nesprejemljivo. "Razžaloščen sem zaradi novic, ki prihajajo iz Libanona. A upam, da bo mednarodna skupnost sprejela vse potrebne ukrepe, da ustavi to strašno stopnjevanje," je dejal.