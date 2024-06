Izrael z raketami nad šolo Združenih narodov, mrtvih več kot 20 ljudi

Glede na navedbe lokalnih novinarjev je izraelsko letalo v zgornje nadstropje šole v begunskem taborišču Nuseirat, v kateri je nastanjenih več deset razseljenih prebivalcev Gaze, izstrelilo dve raketi. Gibanje Hamas je sporočilo, da je bilo ubitih najmanj 27 ljudi in Izrael obtožilo izvedbe grozljivega pokola, poroča britanski BBC.

Izraelska vojska je sporočila, da so njena letala izvedla natančen napad na prostore Hamasa znotraj šole Agencije ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) in pri tem ubila več pripadnikov tako Hamasa kot Islamskega džihada, ki da so sodelovali v napadu na jug Izraela 7. oktobra lani, v katerem je bilo ubitih okrog 1200 ljudi.