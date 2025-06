Izrael za črnim panojem: kazen, ker ni spoštoval francoskih pogojev

V Parizu se je pričel eden največjih sejmov letalstva in oborožitve na svetu in že takoj prvi dan prinesel spor z Izraelom. Organizatorji so namreč del njihovega razstavnega prostora zakrili s črnimi panoji in bili zato deležni ostrega odziva.

"Ta odločitev, ki je nezaslišana in brez primere, smrdi po političnih in komercialnih premislekih," je sporočilo izraelsko ministrstvo za obrambo. "Francozi se skrivajo za domnevno političnimi premisleki, da bi izraelsko orožje izključili iz mednarodne razstave. Gre za orožje, ki ki konkurira francoski industriji," so dodali.

Organizatorji so sicer dostop do izraelskih eksponatov onemogočili na zahtevo francoskih oblasti, saj Izrael ni upošteval njihovega pogoja, da na sejmu ne sme prikazovati orožja.

Kot je za Politico povedal neimenovani francoski uradnik, so francoske oblasti že pred nekaj tedni sporočile izraelskim, da ne bodo dovolile prikazovanja izraelskega orožja. Dodal je, da se je izraelski veleposlanik strinjal s pogoji.

Na sejmu razstavlja devet izraelskih proizvajalcev. Štirje pogoje spoštujejo, pet pa jih ne. Francozi jim sporočajo, da bo njihov razstavni prostor dostopen, takoj ko bodo pogoje spoštovali vsi.