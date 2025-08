Žbogar: Civilisti v Gazi ne stradajo. Strada jih Izrael, kot orožje vojne

Prebivalci Gaze nosijo moko FOTO: Profimedia icon-expand

"V Gazi danes ni lakote, ki bi jo povzročil Izrael," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal tiskovni predstavnik izraelske vlade David Mencer, potem ko je več kot sto nevladnih organizacij opozorilo na razširjeno lakoto v Gazi in pozvalo Izrael k sprostitvi humanitarne pomoči. "To pomanjkanje povzroča Hamas," je dodal Mencer in palestinsko gibanje obtožil, da preprečuje razdeljevanje hrane in pomoč krade za lastne potrebe. Izraelska vojska je pred tem danes objavila videoposnetek s pomočjo, ki naj bi ustrezala tovoru 950 tovornjakov in čakala na mednarodne organizacije, da jo prevzamejo in razdelijo med sestradane ljudi, poroča britanski BBC. Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus je medtem danes v Ženevi opozoril, da strada že velik del prebivalcev Gaze, saj so dobave hrane daleč pod ravnjo, ki je potrebna za njihovo preživetje. "Ne vem, kako bi to imenovali drugače kot množično stradanje - in to je posledica človeških dejanj," je po poročanju AFP dejal novinarjem.

Francija je za podhranjenost in nevarnost lakote v Gazi danes okrivila izraelsko blokado enklave. Stopnjevanje vojaških operacij v Gazi ta teden "pospešuje poslabšanje humanitarnih razmer, ki jih zaznamujeta podhranjenost in nevarnost lakote". "Te razmere so posledica blokade, ki jo je uvedel Izrael," je dejal tiskovni predstavnik francoskega zunanjega ministrstva. Ministrstvo za zdravje v Gazi je pred tem danes sporočilo, da je v zadnjih 24 urah v enklavi zaradi lakote umrlo deset ljudi, skupno pa že 111. Cene hrane medtem strmo naraščajo. Izrael je sicer blokado dostave humanitarne pomoči v Gazo, kjer je med izraelsko ofenzivo ujetih več kot dva milijona Palestincev, že marca utemeljil z okoriščanjem Hamasa.

Od maja razdeljevanje pomoči v enklavi vodi sporna ameriško-izraelska Humanitarna fundacija za Gazo (GHF), ki je za to po poročanju britanskega BBC vzpostavila štiri centre, kar je le delček od okoli 400 točk za razdeljevanje pomoči v okviru sistema pod nadzorom ZN. Pred centri GHF so ob tem ljudje med čakanjem na pomoč redno tarča strelov izraelskih vojakov, pa tudi ameriških pogodbenikov. Po podatkih ZN je bilo od konca maja v bližini teh centrov ali ob poteh drugih humanitarnih konvojev skupno ubitih že več kot tisoč ljudi.

Pozdravljamo sklic konference o rešitvi dveh držav prihodnji teden in ponavljamo našo polno podporo tej rešitvi, je na današnjem rednem zasedanju Varnostnega sveta ZN o položaju na Bližnjem vzhodu dejal veleposlanik Samuel Žbogar. Ob tem je Izrael med drugim obtožil, da načrtno strada palestinsko prebivalstvo Gaze. "Le skozi rešitev dveh držav lahko dolgoročni mir v regiji postane realnost," je dejal Žbogar o konferenci na sedežu ZN, ki je bila prestavljena zaradi spopadov med Iranom in Izraelom na začetek prihodnjega tedna. Glede Gaze je ponovil poziv k takojšnjemu premirju, izpustitvi vseh talcev in neoviranemu dostopu humanitarne pomoči, kar da lahko opravijo le agencije ZN. "Civilisti v Gazi ne stradajo. Strada jih Izrael, kot orožje vojne," je dejal Žbogar in dodal, da civiliste v Gazi pobijajo med čakanjem na hrano in vodo, v šolah in verskih objektih. Ob tem je obsodil izraelska napada na katoliško cerkev in poslopje Svetovne zdravstvene organizacije ter ukaze o preseljevanju Palestincev.

Glede izraelskega oviranja humanitarne pomoči z onemogočanjem dela ZN je izrazil upanje, da so danes slišali, da svet ne bo dovolil ukinitve sistema, ki ga je zgradil s skupnimi močmi po drugi svetovni vojni. V svojem nastopu je opozoril tudi na nadaljevanje izraelskega nasilja nad Palestinci na Zahodnem bregu in zavrnil izraelske gradnje novih nezakonitih naselbin. Pomočnik generalnega sekretarja ZN za Bližnji vzhod Khaled Kiari je dejal, da v Gazi poteka nočna mora zgodovinskih razsežnosti, ki se mora nemudoma končati. Palestinski predstavnik Rijad Mansur je povedal, da je Izrael v Gazi uničil vse, kar je lahko – od življenj, do mošej, cerkev, šol in bolnišnic ter celo pokopališč. "Resnična tarča pa sta dva milijona Palestincev," je dejal in Izrael obtožil, da želi prevzeti ozemlje in izgnati Palestince.

"Izrael ustvarja varen Bližnji vzhod za vsakogar, ki mu je mar za mir. Z uničevanjem terorističnih mrež in zaščito nedolžnih življenj opravljamo delo ZN," pa je dejal predstavnik Izraela Dani Danon in ZN obtožil izvajanja politične in pristranske agende. Predstavnica ZDA Dorothy Shea je v svojem nastopu zatrdila, da ZDA ne podpirajo nasilne izselitve Palestincev iz Gaze, za umiranje civilistov pa je odgovornost pripisala palestinskemu Hamasu. Gibanje je pozvala, naj sprejme predlog o premirju. Namestnik ruskega veleposlanika Dimitrij Poljanski je kritiziral ZDA in Washington obtožil kavbojskega obnašanja, ki da ne bo privedlo do dolgoročne rešitve. "Zahodni Jeruzalem mora doumeti, da ne more spreminjati zemljepisa in bo moral sobivati z vsemi sosedi," je izjavil predstavnik Moskve.

