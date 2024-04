Izrael za preložitev načrtovane ofenzive na Rafo zahteva izpustitev talcev

"Izpustitev talcev je naša prva prioriteta," je v soboto za izraelske medije dejal Kac. Po poročanju medijev je izrazil pripravljenost Izraela preložiti ofenzivo na Rafo, če bo dosežen dogovor s Hamasom, njegov odgovor pa pričakujejo v 48 urah.

Hamas je sporočil, da izraelski predlog za premirje v Gazi in izpustitev novih talcev preučujejo. Objavili so tudi nov posnetek, na katerem eden od talcev pravi, da podpira dogovor med Hamasom in Izraelom.

Drugi talec, ki naj bi imel po poročanju medijev poleg izraelskega tudi ameriško državljanstvo, pa na posnetku Izraelce poziva k nadaljevanju demonstracij za izpustitev talcev.