Zasedba mesta Gaza: Izrael kliče 60.000 rezervistov

Izraelski obrambni minister Izrael Kac je odobril načrt za popolno vojaško zasedbo mesta Gaza in vpoklic okoli 60.000 rezervistov, je potrdil tiskovni predstavnik obrambnega ministrstva. Izraelska vlada za premirje v Gazi vztraja pri zahtevi po osvoboditvi vseh talcev, ki ostajajo ujeti v enklavi, potem ko je palestinsko gibanje Hamas nedavno pristalo na zadnji predlog o premirju.

Člani izraelskega varnostnega kabineta so v začetku meseca odobrili načrt o krepitvi ofenzive in popolni vojaški zasedbi mesta Gaza. Sprejeli so tudi pet izhodišč za zaključek vojne, in sicer razorožitev gibanja Hamas, vrnitev vseh talcev, demilitarizacijo Gaze, izraelski varnostni nadzor v Gazi ter vzpostavitev civilne uprave, v katero ne bosta vključena ne Hamas ne Palestinska uprava. Načrt o vojaški zasedbi mesta Gaza je naletel na kritike izraelske opozicije in obsodbe po svetu. Izraelska opozicija in družine zajetih talcev menijo, da bi tovrstna širitev ofenzive ogrozila talce v Gazi. V okviru načrta je Izrael Kac odobril tudi vpoklic okoli 60.000 rezervistov. Po poročanju izraelskega časnika Times of Israel naj bi se jih večina - med 40.000 in 50.000 - morala javiti na dolžnost v začetku septembra. Vsi rezervisti sicer ne bodo sodelovali v operaciji za zasedbo mesta Gaza. Nekateri bodo denimo nadomeščali redne vojaške enote na drugih frontah.

Mednarodna humanitarna pomoč za Gazo FOTO: AP icon-expand

Načrt o širitvi izraelske ofenzive predvideva tudi evakuacijo prebivalstva mesta Gaza. Po navedbah nekaterih izraelskih uradnikov naj bi Palestinci imeli čas do 7. oktobra, da se evakuirajo iz mesta, kar sovpada z drugo obletnico napada Hamasa na Izrael, še poroča Times of Israel. Predstavnik izraelske vlade je potrdil vztrajanje pri osvoboditvi vseh talcev, medtem ko posredniki v pogajanjih še vedno čakajo na uraden odziv Izraela na zadnji predlog o premirju in nov krog pogajanj, na katerega je Hamas pristal v ponedeljek. Posredniki v Katarju so izrazili previden optimizem in poudarili, da je najnovejši predlog "skoraj identičen" prejšnji različici, s katero se je strinjal tudi Izrael. Predstavnik katarskega zunanjega ministrstva Madžed al Ansari je v torek dejal, da je Hamas dal "zelo pozitiven odgovor, ki je bil resnično skoraj identičen tistemu, s čimer se je prej strinjala izraelska stran".

Benjamin Netanjahu FOTO: AP icon-expand

"Ne moremo trditi, da je bil dosežen preboj. Verjamemo pa, da je to pozitiven korak," je dodal. Izraelski premier Benjamin Netanjahu še ni javno komentiral novega predloga o premirju, vendar je prejšnji teden dejal, da bo njegova država "sprejela sporazum, v skladu s katerim bodo izpuščeni vsi talci hkrati in bo v skladu z izraelskimi pogoji za končanje vojne". Predstavnik Hamasa Mahmud Mardavi je izjavil, da je palestinsko gibanje "odprlo vrata možnosti za sklenitev sporazuma, vendar pa ostaja vprašanje, ali bo Netanjahu ponovno zaprl vrata, kot je to že večkrat storil v preteklosti".

Protesti v Izraelu FOTO: AP icon-expand