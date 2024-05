Izrael zahteva novo evakuacijo iz Rafe, pripravljajo se na 'širitev operacije'

Izraelska vojska je prebivalcem sosek v osrednjem delu Rafe naročila, naj se evakuirajo, s čimer je napovedala obsežno širitev vojaških operacij v mestu in zagrozila z razselitvijo več sto tisoč ljudi. Izraelske obrambne sile (IDF) so prejšnji teden zavzele mejni prehod Rafa z Egiptom, kar je bila po njihovih besedah natančna in ciljno usmerjena operacija, potem ko so ukazale evakuacijo vzhodnih sosesk, piše Guardian.

Mesto je sicer zapustilo že več kot 150.000 ljudi, pobegnili so na razširjeno humanitarno območje, ki ga je IDF določil na obali in severovzhodu, kjer so po navedbah tamkajšnjih humanitarnih delavcev razmere grozljive. Nova navodila pa zdaj prebivalcem Gaze kažejo, da bo IDF v bližnji ofenzivi prodrla v središče Rafe, kar grozi z uničenjem in razselitvijo še več ljudi, najverjetneje pa bodo napredovali skozi celotno mesto.