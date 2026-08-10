Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Izrael zavrača Trumpov načrt za Gazo

Tel Aviv, 10. 08. 2026 08.29 pred 5 urami 2 min branja 51

Avtor:
M.V.
Benjamin Netanjahu

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je zavrnil 15-točkovni načrt ameriškega predsednika Donalda Trumpa za Gazo in izjavil, da do vojaškega umika ne bo prišlo, dokler Hamas ne bo "resnično" razorožen. Trumpov odbor za mir je prejšnji mesec sporočil, da je dosegel dogovor o "popolni razorožitvi" Hamasa in drugih oboroženih skupin v Gazi.

Toda Hamas je dejal, da je predaja težkega orožja pogojena s tem, da Izrael konča "vse oblike agresije" in umakne svoje sile iz Gaze. V nedeljo je visoki uradnik mirovnega odbora vztrajal, da je mirovni načrt za ozemlje, ki ga podpirajo ZDA, edina pot naprej.

"Izrael zavrača 15-točkovni dokument," je dejal Benjamin Netanjahu na seji kabineta. Izraelska vojska "ne bo izvedla nobenega umika, dokler Hamas ne bo resnično razorožen in bo še naprej predstavljal grožnjo našim silam in našim državljanom," je dodal.

Uradnik Hamasa je v nedeljo za BBC povedal, da skupina "ponovno potrjuje svojo zavezanost" sporazumu in da je pripravljena "resno in odgovorno sodelovati" pri izvajanju načrta. Pozvali so mediatorje, naj zagotovijo, "da bodo vse strani spoštovale dogovorjeno".

Izraelova zavrnitev pomeni še en udarec za Trumpov mirovni načrt za Gazo, ki je bil napovedan septembra lani. Načrt je vključeval ustanovitev mirovnega odbora za nadzor izvajanja sporazuma, pa tudi razorožitev Hamasa, umik izraelskih čet in obnovo Gaze.

Odbor za mir
Odbor za mir
FOTO: AP

Netanjahujeva izjava ni presenetljiva. Očitno je nezadovoljen s Trumpovim načrtom, a hkrati ne želi razburiti svojega najbližjega zaveznika. Netanjahu vztraja, da se mora Hamas najprej razorožiti, in dodaja, da ne sme iti za neko "fiktivno razorožitev". Dejal je, da se zdaj pogovarja z ameriškimi uradniki o tem, kako naprej. "Imajo ideje; nekatere so za nas sprejemljive, nekatere pa ne, in mi vemo, kako vztrajati pri teh zadevah," je dejal. Le nekaj mesecev pred izraelskimi volitvami in pod pritiskom članov svoje desničarske koalicije, naj zavzamejo ostro stališče do Gaze, verjetno ne bo želel popustiti, navaja BBC.

Premier se sooča s pozivi skrajno desnih delov koalicije, naj izvede novo glasovanje o kabinetu in konča načrt za Gazo. Minister za nacionalno varnost Itamar Ben Gvir je osnutek zavrnil kot "nesprejemljiv".

Visoki predstavnik odbora za Gazo Nickolay Mladenov je za izraelski Channel 12 povedal, da so Izrael pozvali, "naj da procesu priložnost", in dejal, da je načrt "edina pot naprej", da se ne ponovi napad Hamasa 7. oktobra 2023. Mladenov je dejal, da je načrt zgrajen na procesu, ki je "preverljiv, reverzibilen, ki ga je mogoče v vsaki fazi ustaviti in ki smo ga gradili z zelo jasnim razumevanjem prihodnjih izzivov".

Dejal je tudi, da se Izrael ne bo moral umakniti, dokler ne bo mogoče potrditi, da Hamas sprejema ukrepe za razorožitev.

Po podatkih Združenih narodov je bilo od začetka vojne v Gazi na ozemlju razseljenih približno 1,9 milijona ljudi – 90 odstotkov prebivalstva Gaze.

mirovni načrt izrael gaza odbor za mir

Etna ponovno bruha: Catania prekrita s pepelom, letališče zaprto

Dolphin dosegel Kitajsko, evakuirali več kot milijon ljudi

24ur.com Hamas po Trumpovih izjavah o prevzemu Gaze za izredno zasedanje Arabske lige
24ur.com Predstavnica Izraela: Premirje v Gazi bo začelo veljati v 24 urah po potrditvi vlade
24ur.com Trump opozoril, Hamas se je zdaj pripravljen pogajati
24ur.com Trump: Mir v Gazi je zelo blizu, Netanjahu sprejel načrt za končanje vojne
24ur.com Hamas pristal na razorožitev, Izrael se ne bo umaknil z 'rumene črte'
24ur.com Hamas preučuje Trumpov predlog o 60-dnevni prekinitvi ognja v Gazi
24ur.com Netanjahu zavrnil zahteve Hamasa in napovedal popolno zmago
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI51

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SLObunkeljn
10. 08. 2026 15.10
Očitno tudi Trumpa črna kocka drži za "mošnjo".
Odgovori
0 0
Veščec
10. 08. 2026 14.56
a je ta že tok siv,al ma vaterpolo kapco gor,pa to
Odgovori
0 0
Veščec
10. 08. 2026 14.54
ta pa donija,tok okol prsta vrti,d že ptički čivkajo,pa to
Odgovori
+1
1 0
Petur
10. 08. 2026 14.24
Izrael je pravo zlo ..planeta..
Odgovori
+4
4 0
DOVOLJ
10. 08. 2026 13.59
Ne izobraženost nasih levicarjev je naravnost grozljiva. Izdajalci prve klase in ponosni na to. Vsak in res čisto vsak, ki misli da gresta besedi islam in dobro skupaj, je zrel za zaprti oddelek in opazovat, da ne naredi kakšne neumnosti! Gre namrec za zelo nevarne individual če zmožne najhujših zločinov.
Odgovori
-1
1 2
DOVOLJ
10. 08. 2026 13.56
Ni cudno saj je dobesedno cel islam hamas! Vsak, ki se podredi islamu, v tistem trenutku postane hamas, isis in podobne sekte, ki sovražijo EU in jo hocejo zavzet.
Odgovori
-1
1 2
Rock8
10. 08. 2026 13.36
Banda netanjahovska
Odgovori
+4
6 2
sukar 1
10. 08. 2026 12.50
bravo moda ali to-mode srator
Odgovori
+1
2 1
Dr Dre
10. 08. 2026 12.25
Trump bo moral ubogati Poljaka, drugače bodo priplavali filmčki iz Epstajnovega otoka. Naj raje uboga, kot naš Janezek...
Odgovori
+9
10 1
kameni
10. 08. 2026 12.25
kdo je zdaj glavni usa ali izrael,ki tudi vpliva na usa volitve
Odgovori
+5
6 1
xybb
10. 08. 2026 12.02
Podpiranje zločinca ni nič drugega kot denar inkorupsija
Odgovori
+10
11 1
Samo navijač
10. 08. 2026 11.46
Ta država ne proizvaja nič. Izraelci ne delajo nič ,eni velikanski lenuhi. Je pa ves svetovni natiskan fiat denar v njihovih rokah!
Odgovori
+8
11 3
Samo navijač
10. 08. 2026 11.39
Taka mala spizdjena drzava pa ustrahuje cel svet !!
Odgovori
+13
16 3
Dr Dre
10. 08. 2026 12.27
Ta mala nelegalna država ima v lasti vse banke, medije in podjetja, ki izdelujejo večino vsega, da bo lažje razumeti..
Odgovori
+9
10 1
petb
10. 08. 2026 13.59
Še dobro, da obstaja kakšen Iran.
Odgovori
+1
2 1
AleksanderS
10. 08. 2026 11.35
Hamas so teroristi - država palestina pa ne obstaja ... nima ne teritorija ne meja .... fikcija pač
Odgovori
-12
5 17
bu?e24 1
10. 08. 2026 11.59
Nism vidu tvoj komentar ker ne obstajaš
Odgovori
+8
11 3
Dr Dre
10. 08. 2026 12.29
Zakaj je potem na vseh zemljevidih pred 1948 tam Palestina.. Ni pa enega, kjer bi pisalo 🇮🇱, a to zaroto lahko pojasniš..
Odgovori
+10
11 1
jank
10. 08. 2026 11.18
Janševemu gospodarju Netanjahu gre za politično preživetje, zato bo ponovno stopnjeval napetost in sovraštvo do Palestincev ter bo tako posledično vzbujala strah in groženost Izraelcev. On pa se le tako lahko pokaže kot njihov velik oče varuh in to bo počel do volitev, ki bi jih zagotovo izgubil, če bi prišlo do zmanjšanja napetosti proti Palestini, Libanonu, Iranu...
Odgovori
+10
15 5
Watcherman
10. 08. 2026 11.17
Vsi,ki podpirate in zagovarjate Hamas ste tepci.
Odgovori
-12
6 18
libido
10. 08. 2026 11.33
ne mešaj Palestinskega naroda s Hamasom; Hamas JE problem, nedolžen narod NI!
Odgovori
+10
14 4
Lux_43
10. 08. 2026 11.38
Pod Hamasom cerkve v gazi niso padale, niti niso bile pod kakršnokoli nevarnostjo. Pod Netanjahujem evo je vse zrušeno, poleg tega se mega stopnjuje nasilje nad kristjani v Jeruzalemu. Gori tudi krščanska vas al Taybeh na zahodnem Bregu. KAkšen Hamas, lepo vas prosim, režim v Izraelu je problem ! Je kdo telih tukaj sploh kdaj bil v Izraelu in PAlestini? Pa ne versko, amapk turistično v svoji režiji? No, mislim, da nobeden !
Odgovori
+7
11 4
bu?e24 1
10. 08. 2026 12.00
Ok a mi boš dau svojo lasnino ke si da pridem pa ne se slučajno užigat pa me napadet sam pakeri že zdej ke si pridem po svojo hišo
Odgovori
+2
3 1
Watcherman
10. 08. 2026 12.27
Si pozabil,da je Hamas prvi napadel Izrael civiliste na plaži,ki je bilo ogromno nedolžnih žrtev tukaj se je prvo začelo?.
Odgovori
-6
2 8
Tomaz Korosec
10. 08. 2026 12.51
Tebi se začenja tam, kjer ti odgovarja. Izrael terorizira Palestince že najmanj 80 let.
Odgovori
+5
7 2
petb
10. 08. 2026 14.01
Watcherman kar pa je še vedno velikooooooo bolje, kot desničarji.
Odgovori
-1
0 1
gongash
10. 08. 2026 11.03
Zločinec
Odgovori
+10
13 3
96bimBo
10. 08. 2026 11.06
In naš ekskomunist Ivan obožuje njegov način vladanja (korupcija, militarizem, avtokratstvo, ...).
Odgovori
+10
15 5
ZOV SVO
10. 08. 2026 11.00
🤮🤮🤮
Odgovori
+0
3 3
Mens sana
10. 08. 2026 11.00
.............satan v človeški podobi, vojni zločinec, naš zaveznik in prijatelj tovariša Janeza.............
Odgovori
+10
18 8
simc167
10. 08. 2026 10.57
Ovce jansistične, tu hamas ne igra nobene vloge. Izrael izvaja GENOCID. hamas bi lahko podpisal bilo kaj pa bi bilo popolnoma vseeno. Cel svet to vidi, cel svet je tiho. Ogabno
Odgovori
+14
20 6
bibaleze
Portal
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Največjo škodo si delate s tem
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897