Izrael zavrača Trumpov načrt za Gazo

Toda Hamas je dejal, da je predaja težkega orožja pogojena s tem, da Izrael konča "vse oblike agresije" in umakne svoje sile iz Gaze. V nedeljo je visoki uradnik mirovnega odbora vztrajal, da je mirovni načrt za ozemlje, ki ga podpirajo ZDA, edina pot naprej.

"Izrael zavrača 15-točkovni dokument," je dejal Benjamin Netanjahu na seji kabineta. Izraelska vojska "ne bo izvedla nobenega umika, dokler Hamas ne bo resnično razorožen in bo še naprej predstavljal grožnjo našim silam in našim državljanom," je dodal.

Uradnik Hamasa je v nedeljo za BBC povedal, da skupina "ponovno potrjuje svojo zavezanost" sporazumu in da je pripravljena "resno in odgovorno sodelovati" pri izvajanju načrta. Pozvali so mediatorje, naj zagotovijo, "da bodo vse strani spoštovale dogovorjeno".

Izraelova zavrnitev pomeni še en udarec za Trumpov mirovni načrt za Gazo, ki je bil napovedan septembra lani. Načrt je vključeval ustanovitev mirovnega odbora za nadzor izvajanja sporazuma, pa tudi razorožitev Hamasa, umik izraelskih čet in obnovo Gaze.