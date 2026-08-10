Izrael zavrača Trumpov načrt za Gazo

Toda Hamas je dejal, da je predaja težkega orožja pogojena s tem, da Izrael konča "vse oblike agresije" in umakne svoje sile iz Gaze. V nedeljo je visoki uradnik mirovnega odbora vztrajal, da je mirovni načrt za ozemlje, ki ga podpirajo ZDA, edina pot naprej.
"Izrael zavrača 15-točkovni dokument," je dejal Benjamin Netanjahu na seji kabineta. Izraelska vojska "ne bo izvedla nobenega umika, dokler Hamas ne bo resnično razorožen in bo še naprej predstavljal grožnjo našim silam in našim državljanom," je dodal.
Uradnik Hamasa je v nedeljo za BBC povedal, da skupina "ponovno potrjuje svojo zavezanost" sporazumu in da je pripravljena "resno in odgovorno sodelovati" pri izvajanju načrta. Pozvali so mediatorje, naj zagotovijo, "da bodo vse strani spoštovale dogovorjeno".
Izraelova zavrnitev pomeni še en udarec za Trumpov mirovni načrt za Gazo, ki je bil napovedan septembra lani. Načrt je vključeval ustanovitev mirovnega odbora za nadzor izvajanja sporazuma, pa tudi razorožitev Hamasa, umik izraelskih čet in obnovo Gaze.
Netanjahujeva izjava ni presenetljiva. Očitno je nezadovoljen s Trumpovim načrtom, a hkrati ne želi razburiti svojega najbližjega zaveznika. Netanjahu vztraja, da se mora Hamas najprej razorožiti, in dodaja, da ne sme iti za neko "fiktivno razorožitev". Dejal je, da se zdaj pogovarja z ameriškimi uradniki o tem, kako naprej. "Imajo ideje; nekatere so za nas sprejemljive, nekatere pa ne, in mi vemo, kako vztrajati pri teh zadevah," je dejal. Le nekaj mesecev pred izraelskimi volitvami in pod pritiskom članov svoje desničarske koalicije, naj zavzamejo ostro stališče do Gaze, verjetno ne bo želel popustiti, navaja BBC.
Premier se sooča s pozivi skrajno desnih delov koalicije, naj izvede novo glasovanje o kabinetu in konča načrt za Gazo. Minister za nacionalno varnost Itamar Ben Gvir je osnutek zavrnil kot "nesprejemljiv".
Visoki predstavnik odbora za Gazo Nickolay Mladenov je za izraelski Channel 12 povedal, da so Izrael pozvali, "naj da procesu priložnost", in dejal, da je načrt "edina pot naprej", da se ne ponovi napad Hamasa 7. oktobra 2023. Mladenov je dejal, da je načrt zgrajen na procesu, ki je "preverljiv, reverzibilen, ki ga je mogoče v vsaki fazi ustaviti in ki smo ga gradili z zelo jasnim razumevanjem prihodnjih izzivov".
Dejal je tudi, da se Izrael ne bo moral umakniti, dokler ne bo mogoče potrditi, da Hamas sprejema ukrepe za razorožitev.
Po podatkih Združenih narodov je bilo od začetka vojne v Gazi na ozemlju razseljenih približno 1,9 milijona ljudi – 90 odstotkov prebivalstva Gaze.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.