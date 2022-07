V Izraelu rešene morske želve po mesecih rehabilitacije izpustili nazaj v naravo

Po mesecih rehabilitacije v centru za reševanje morskih želv v osrednjem Izraelu so nazaj v naravo izpustili petnajst glavatih karet in dve zeleni morski želvi. V center, ki ga vodi izraelska Uprava za naravo in parke, so jih pozimi prepeljali z različnimi telesnimi poškodbami, ki so jih najverjetneje povzročile podvodne mine.

Mednarodna zveza za ohranjanje narave je morske želve uvrstila na seznam ogroženih vrst, ščiti pa jih tudi izraelska zakonodaja. V ustanovi severno od Tel Aviva na sredozemski obali so morske plazilce več mesecev intenzivno oskrbovali z antibiotiki in drugimi zdravili. Yaniv Levy, ekolog za morske želve, ki vodi ustanovo, je povedal, da so se biologi pred izpustom želv prepričali, "da ne bomo naredili nobene napake in da bodo želve v divjino vrnili 100-odstotno zdrave". Ko so jih očistili, izmerili in stehtali, so jim znanstveniki na oklepe nalepili satelitske sledilne naprave, da bodo lahko spremljali lokacijo želv in še naprej preučevali njihovo vedenje v naravi. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right