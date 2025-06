Izrael znova napadel iransko jedrsko infrastrukturo

Po navedbah vira iranske tiskovne agencije Fars na območju ni prišlo do uhajanja jedrskega materiala, kot so poročali nekateri mediji, zato lokalno prebivalstvo ni ogroženo, piše francoska tiskovna agencija AFP .

Prav tako razmere v Iranu spremljajo tudi strokovnjaki IAEA. "Napadi na jedrske lokacije v Islamski republiki Iran so povzročili močno poslabšanje jedrske varnosti in zaščite v Iranu. Čeprav doslej niso povzročili radiološkega izpusta, ki bi ogrožal javnost, obstaja nevarnost, da bi se to lahko zgodilo," je v petek na seji Varnostnega sveta Združenih narodov sporočil generalni direktor IAEA Rafael Mariano Grossi .

V kraju Kom, ki leži med Isfahanom in Teheranom, so izraelske sile medtem po navedbah obrambnega ministra Izraela Kaca ubile Saida Izadija , poveljnika Iranske revolucionarne garde, ki naj bi bil zadolžen za odnose s palestinskim gibanjem Hamas.

Iranski veleposlanik pri Združenih narodih Amir Saeid Iravani je dejal, da je bilo od 13. junija v izraelskih napadih na Iran ubitih na stotine civilistov, med njimi najmanj dve nosečnici. Poleg tega je bilo še več tisoč ljudi ranjenih.

Izpostavil je predvsem izraelske napade na bolnišnice. Kot pravi, so doslej napadli pet bolnišnic, med drugim pediatrično bolnišnico Hakim v Teheranu, rehabilitacijsko bolnišnico Farabi v Kermanšahu ter iranski sedež Rdečega polmeseca in njihova reševalna vozila. V teh napadih so bili po besedah Iravanija ubiti in ranjeni bolniki, zdravniki in drugo zdravstveno osebje.

"To ni bilo po nesreči. To ni 'kolateralna škoda'. To so bili načrtni vojni zločini, dejanja državnega terorizma in primeri barbarskega vojskovanja," je dejal Iravani.