Izrael znova napadel libanonska mesta, civiliste pozvali, naj se umaknejo

Napetosti med Hezbolahom in Izraelom še zdaleč ni konec. Izraelske sile naj bi znova napadle libanonska mesta, ki so povezana z militantno skupino Hezbolah. Izraelska vojska je ob tem napovedala še obsežnejše in natančnejše napade, libanonskim državljanom pa svetovala, naj se izogibajo ciljem Hezbolaha na jugu Libanona.

Kot poroča libanonska televizija Al Mayadeen, so izraelska vojaška letala izvedla več zračnih napadov na mesta v vzhodni dolini Beka in na jugu države. Napadena so bila mesta Hermel, Zboud in Harbata v Beki, bombardirana pa so bila tudi območja Tyre in Nabatieh na jugu.

"Izraelska vojska trenutno izvaja obsežne napade na teroristične cilje, ki pripadajo teroristični organizaciji Hezbolah v Libanonu," je vojska davi sporočila na Telegramu. Libanonskim državljanom je svetovala, naj se "držijo proč od ciljev" Hezbolaha na jugu Libanona, in dodala, da se bodo napadi na islamistično gibanje nadaljevali tudi v prihodnje, poroča AFP. "Civilistom v libanonskih vaseh, ki se nahajajo v stavbah in na območjih, ki jih Hezbolah uporablja v vojaške namene, na primer za skladiščenje orožja, svetujemo, naj zaradi lastne varnosti nemudoma poiščejo zatočišče," je dejal tiskovni predstavnik vojske Daniel Hagari. Dodal je, da bo izraelska vojska izvajala "večje in natančnejše napade na teroristične cilje, ki so se razširili v Libanonu".

Do vala zračnih napadov danes zjutraj prihaja po napetem dnevu, ko je Hezbolah na sever Izraela izstrelil več kot 100 raket, nekatere so celo pristale v bližini mesta Haifa. Do raketnega napada je prišlo po petkovem izraelskem letalskem napadu na predmestje Bejruta, v katerem so bili ubiti visoki vojaški poveljnik Hezbolaha in več kot deset pripadnikov ter civilistov, vključno z ženskami in otroki.