Streljanje na meji med Izraelom in Libanonom: preprečili 'poskus vdora teroristične celice'

Izraelske obrambne sile IDF so sporočile, da je več borcev libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah prečkalo mejo na območju Golanske planote - območju na meji med Sirijo, Libanonom in Izraelom, kjer je v zadnjih dneh prišlo do dodatne zaostritve dolgoletnih napetosti zaradi smrti visokega predstavnika Hezbolaha, ki je bil 20. julija ubit v izraelskem raketnem napadu v bližini Damaska. Izrael je zato minuli konec tedna napovedal okrepitev vojske na severu države, prav zaradi zaskrbljenosti pred povračilnimi dejanji.

Na obmejnem območju naj bi bilo videti gost, črn dim in slišati eksplozije. Nekateri izraelski mediji, ki so se sklicevali na vire znotraj vojske, so poročali, da naj bi borci Hezbolaha poskušali napasti izraelsko vojaško postojanko. Izraelska vojska pa je za javnost sporočila le, da je prišlo do spopadov na severni meji. Prebivalcem na tem območju pa je vojska svetovala, naj ostanejo doma in se izogibajo cest. Kasneje so sporočili, da so "teroristi zbežali nazaj v Libanon".

Oglasil se je tudi izraelski premier Benjamin Netanjahu, ki je posvaril Hezbolah, da se igra z ognjem ter da bo odziv Izraela "zelo močan".

Krogi blizu Hezbolaha so sprva potrdili, da je na območju prišlo do napada - šlo naj bi za napad izraelskega topništva na libanonsko vas blizu meje na jugu države. Kasneje pa je Hezbolah zanikal, da bi bil vpleten v spopade ali poskuse vdora na izraelsko stran. Dodali so da je Izrael "v stanju visoke pripravljenosti in resne zaskrbljenosti" glede Hezbolahovega odziva na smrt njihovega pripadnika.

Politično krilo Hezbolaha sicer sodeluje v libanonski vladi, močne povezave in podporo imajo v Iranu. Napetosti s sosednjim Izraelom se stopnjujejo že leta, v Siriji podpirajo režim predsednika Bašarja Al Asada,