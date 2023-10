Izrael z novimi napadi na Gazo, ofenziva bi lahko trajala več mesecev

Podpolkovnik Jonathan Conricus pa je povedal, da se bo "vojna končala", če se bo Hamas predal in izpustil talce. Če bodo to zavrnili, "bomo verjetno morali vstopiti v Gazo in to opraviti" . Po podatkih IDF Hamas v Gazi zadržuje 222 talcev.

"Kar zadeva operativne vidike, izraelske vojske na koncu ne bo ustavilo nič. Gre za kombinacijo dveh stvari – naših zračnih zmogljivosti in manevrov na tleh," je dodal. "To bi morala biti naša zadnja operacija v Gazi iz preprostega razloga, ker po njej ne bo več Hamasa," je zatrdil obrambni minister.

Izraelske obrambne sile (IDF) so na družbenem omrežju X prav tako sporočile, da so napadle štiri celice Hezbolaha na meji z Libanonom. Izraelski obrambni minister Yoav Gallant je ocenil, da bi vojaška operacija v Gazi lahko trajala "mesec, dva ali tri, a na koncu ne bo več Hamasa".

Izraelci so na fotografijah z rdečo barvo označili mesta, kjer naj bi Hamas imel nameščeno orožje, z belo barvo pa so označili vrtec, stavbo Združenih narodov, šole in mošejo. Sky News sicer poudarja, da fotografije niso bile neodvisno preverjene.

Izraelska vojska je na družbenem omrežju X objavila več fotografij, ki domnevno prikazujejo Hamasova raketna izstrelišča, ki se nahajajo v bližini civilne infrastrukture znotraj območja Gaze. "Hamas neposredno ogroža ljudi v Gazi, Izraelce in mednarodno skupnost," so zapisali.

V intervjuju za Sky News je medtem izraelski predsednik Isaac Herzog dejal, da so imeli Hamasovi pripadniki, ki so vdrli v Izrael, pri sebi navodila za izdelavo kemičnega orožja.

Gradivo, šlo naj bi za priročnik Al Kaide, so našli pri ubitem pripadniku Hamasa v kibucu Be'eri. "To je gradivo Al Kaide. Uradno gradivo Al Kaide. Opravka imamo z ISIS, Al Kaido in Hamasom," je dejal Herzog in predložil dokumente. Sky News sicer verodostojnosti 'dokazov' ni mogel neodvisno preveriti.

Zahodni voditelji z Bidnom na čelu potrdili podporo Izraelu

Voditelji ZDA, Nemčije, Kanade, Italije, Francije in Združenega kraljestva so v nedeljo v skupni izjavi ponovno potrdili svojo podporo Izraelu, hkrati pa ga pozvali k spoštovanju mednarodnega prava in zaščiti civilistov. Ameriški predsednik Joe Biden se je o tem pogovarjal tudi z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem in papežem Frančiškom.

Šesterica voditeljev je v izjavi pozdravila prvi dve pošiljki humanitarne pomoči, ki sta konec tedna vstopili v Gazo. Kot so sporočili iz Bele hiše, so se ob tem zavezali, da zagotovijo trajen in varen dostop do hrane, vode, zdravstva in druge pomoči civilistom.

Prav tako bodo nadaljevali diplomatska prizadevanja s partnerji v regiji, da se spopad med Izraelom in palestinskim oboroženim gibanjem Hamas ne bo razširil, pravi izjava.

Ameriški predsednik Biden se je v nedeljo o krizi na Bližnjem vzhodu po telefonu pogovarjal tudi z Netanjahujem in papežem Frančiškom. V pogovoru z Netanjahujem je pozdravil vstop prve humanitarne pomoči v Gazo, ki je od 7. oktobra, ko je Hamas napadel izraelsko ozemlje, pod blokado izraelskih sil.

Biden in Netanjahu sta potrdila, da se bo pomoč Gazi nadaljevala, ameriški predsednik pa se je Netanjahuju zahvalil za pomoč pri izpustitvi prvih dveh ameriških talcev. Govorila sta o prizadevanjih za izpustitev vseh preostalih talcev, ki jih je med napadi zajel Hamas, je sporočila Bela hiša.

V pogovoru s papežem pa je predsednik ZDA glede na navedbe Bele hiše papežu opisal svoj obisk Izraela in prizadevanja za dostavo humanitarne pomoči.

Borrell za vzpostavitev humanitarne prekinitve ognja v Gazi

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell se je ob prihodu na današnje zasedanje zunanjih ministrov unije zavzel za vzpostavitev humanitarne prekinitve ognja, ki bi omogočila dostop humanitarne pomoči na območje Gaze. O tem na današnjem zasedanju razpravljajo zunanji ministri članic.

"Mislim, da je humanitarna prekinitev spopadov potrebna, da bi omogočili vstop in razdelitev humanitarne podpore v Gazi," je pred zasedanjem v Luksemburgu povedal Borrell.

V Egiptu pred mejnim prehodom Rafa čaka dolga kolona tovornjakov, ki morajo po njegovih besedah vstopiti v Gazo in dobaviti nujno potrebne dobrine. Pri tem je izpostavil gorivo, ki je potrebno za zagotavljanje elektrike in razsoljevanje vode. "Brez vode in elektrike namreč bolnišnice komaj delujejo," je povedal Borrell. O tem je govoril z evropskim komisarjem za krizno upravljanje Janezom Lenarčičem, ki sodeluje tudi na današnjem zasedanju.

Po Borrellovem mnenju okoli 20 tovornjakov na dan, kolikor jih je ob začasnem odprtju prehoda Rafa v Gazo vstopilo v soboto in nedeljo, ni dovolj, saj jih običajno pomoč vsak dan dostavi 100. Palestinska enklava je bila do vstopa prve humanitarne pomoči dva tedna pod popolno blokado izraelskih sil, ki na tem območju izvajajo vsakodnevne raketne napade.

Humanitarna prekinitev ognja pa je potrebna tudi za izpustitev talcev, ki jih je skrajno palestinsko gibanje Hamas zajelo med napadom na Izrael pred približno dvema tednoma. "Ugrabljene ljudi je treba izpustiti. To je korak k umiritvi razmer," je povedal visoki zunanjepolitični predstavnik EU. Ob tem ni želel napovedovati, ali bodo zunanji ministri danes dosegli soglasje o pozivu k humanitarni prekinitvi ognja. Je pa zagotovil, da bodo o tem danes razpravljali ministri, na vrhu konec tedna pa tudi voditelji držav članic.