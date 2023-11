'Kdor potrebuje operacijo, umre, mi pa mu ne moremo pomagati'

Generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je medtem sporočil, da je WHO uspela priti v stik z zdravstvenimi delavci v bolnišnici Al Šifa, razmere v njej pa je opisal kot "grozne in nevarne". "Bili so tri dni brez elektrike, brez vode in z zelo slabim internetom, kar je resno vplivalo na sposobnost zagotavljanja oskrbe pacientov," je zapisal na omrežju X. Poudaril je, da mednarodna skupnost ne sme biti tiho, medtem ko se bolnišnice, ki naj bi bile varna zatočišča, spreminjajo v prizorišča smrti, uničenja in obupa. Ob tem je ponovno pozval k takojšnji prekinitvi ognja ter aktivni zaščiti civilistov in zdravstvene oskrbe.

V Al Šifi je doslej umrlo že šest nedonošenčkov in devet pacientov, je sporočilo palestinsko ministrstvo za zdravje. Po podatkih ZN so bile v napadih v okolici Al Šife ubite tri medicinske sestre, poškodovana pa je bila ključna infrastruktura, vključno z napravo za proizvodnjo kisika, rezervoarji za vodo, kardiovaskularnim oddelkom in porodnišnico.

Izraelska vojska naj bi se sicer odzvala in v bližino namestila 300 litrov goriva za generator, ki poganja inkubatorje za nedonošenčke, in dobavo uskladila z uradniki bolnišnice. Vendar je kasneje vojska zatrdila, da je Hamas preprečil, da bi bolnišnica prejela gorivo, piše AP. Tiskovni predstavnik ministrstva za zdravje Ašraf Al Kudra je navedbe izraelske vojske zanikal in dodal, da gorivo ne bi zadostovalo niti za enourno delovanje generatorjev. "To je norčevanje iz bolnikov in otrok," je dejal Al Kudra.

Ali je tam res poveljstvo ali ne, ostaja uganka, v bolnišnici pa je medtem že v soboto zmanjkalo goriva v zadnjem generatorju, zaradi česar so umrli trije nedonošenčki in štirje drugi bolniki. Po navedbah ministrstva za zdravje v Gazi je še 36 dojenčkov v nevarnosti, da umrejo. "Bili smo ob njih, zdaj so izpostavljeni, ker niso v inkubatorjih. Zavili smo jih v folijo in zraven dali vročo vodo, da bi jih ogreli," je poudaril dr. Muhamad Abu Salmija.

Le dan po tem, ko je Benjamin Netanjahu izjavil, da bi Izrael uporabil vso silo, da konča 16-letno vladavino Hamasa v Gazi, so prebivalci njegove besede izkusili na lastni koži. Močni letalski napadi, obstreljevanje in spopadi vsepovsod, tudi okoli bolnišnic. Izrael je namreč obtožil Hamas, da imajo v bolnišnici svoje poveljstvo, kar pa tako Hamas kot osebje bolnišnice zanikajo, poroča AP.

Dr. Abu Saada je poudaril, da bolnišnica za delovanje svojih generatorjev običajno porabi 24.000 litrov goriva na dan. Tudi če deluje samo en generator, bolnišnica še vedno potrebuje od 9000 do 10.000 litrov, je dodal. Zaradi pomanjkanja električne energije bolnišnica že dva dni ne more izvajati ledvične dialize za svojih 45 bolnikov.

Potem ko je izraelska vojska ponovila, da je ponudila pomoč pri premestitvi dojenčkov v "varnejšo bolnišnico", organizacija Medicinska pomoč za Palestince pravi, da je premestitev kritično bolnih novorojenčkov "zapleten in tehničen postopek". Izvršna direktorica organizacije Melanie Ward je poudarila, da je edina varna možnost za rešitev novorojenčkov ta, da Izrael preneha napadati in oblegati bolnišnico Šifa ter omogoči dostop goriva do bolnišnice.

V bolnišnici prav tako ne deluje nobena operacijska dvorana. "Operacijske dvorane so popolnoma nedelujoče in zdaj k nam prihajajo ranjeni, mi pa jim ne moremo dati ničesar drugega kot prvo pomoč," je poudaril Abu Salmija. "Kdor potrebuje operacijo, umre, mi pa mu ne moremo nikakor pomagati."

V zadnjih 30 dneh so morali delavci bolnišnice Šifa izkopati štiri množična grobišča za neznane bolnike, še 100 trupel pa trenutno leži na prostem pred urgentnim oddelkom. "To je vir izbruha bolezni in okužb," je dejal Saada. "To je katastrofa."

"Sodobna bolnišnica v 21. stoletju potrebuje elektriko in električno energijo za uporabo vseh svojih instrumentov in opreme. Brez goriva ne morejo delovati niti električni generatorji in reševalna vozila," je opozorila dr. Alice Rothchild.. "Pomislite na bolnišnično osebje. Osebje je izčrpano in travmatizirano. Mnogi med njimi zbolevajo, saj so se razpasle razne bolezni," je opozorila. Lahko pride do sepse, okužbe ali gangrene, je še dodala.

Netanjahu: Osredotočimo se na zmago

Izraelskega premierja so večkrat kritizirali, ker ni predvidel najhujšega napada na Izrael od ustanovitve države leta 1948, ko so borci Hamasa vdrli v Izrael, zajeli več kot 200 talcev in ubili več kot 1200 ljudi.

V intervjuju za CNN je Netanjahu poudaril, da si Izrael "24 ur na dan" prizadeva za izpustitev talcev in da je to poleg uničenja Hamasa eden od njihovih največjih ciljev. Kar pa se tiče njegove nevednosti glede napada, je odvrnil, da je to vprašanje, ki si ga je sicer treba zastaviti, ampak šele po koncu vojne.