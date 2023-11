'Fizično so izpuščeni ujetniki v redu, a do ozdravitve je še dolga pot'

Večina osvobojenih talcev se trenutno nahaja v bolnišnicah, daleč od oči medijev, poroča Washington Post. Kljub temu, da so nekateri sorodniki stopili pred kamere in prenesli zgodbe ujetnikov, so informacije o tem, kje točno so bili, ostale skrite.

78-letna Ruti Munder je za izraelsko televizijo Channel 13, ki jo povzema AP, pojasnila, da je bila v ujetništvu v Gazi skupaj s svojo hčerko Keren in vnukom Ohadom Munder-Zichrijem . 7. oktobra so jih Hamasovi borci ugrabili v kibucu na jugu Izraela.

Munderjeva je za televizijo opisala tudi bivalne razmere v ujetništvu. Spali naj bi na plastičnih stolih, pokriti z rjuhami. Soba v, kateri so bili zaprti, je sicer imela okna, a jih ni bilo dovoljeno odpirati, zato naj bi v sobi bilo zelo zadušljivo. Poleg tega jih je bilo znotraj veliko, nekateri so spali kar na tleh, saj ni bilo več stolov. "Bila sem optimistična. Razumela sem, da bomo enkrat izpuščeni," je dejala.

Kot je pojasnila, so sprva dobili piščanca z rižem, vse vrste konzervirane hrane in sir. Zjutraj in zvečer so prejeli čaj, otroci pa sladkarije. Toda dobre razmere niso trajale dolgo, jedilnik se je drastično skrčil, ko je začelo v Gazi primanjkovati hrane. Izrael namreč od začetka vojne oblega Gazo, zaradi česar primanjkuje hrane, goriva in drugih osnovnih izdelkov.

"Zavedamo se, da je kljub temu, da se zdi, da so fizično vedno boljši, do ozdravitve še zelo, zelo dolga pot," je dejal Itaj Pesah , direktor otroške bolnišnice Edmonda in Lily Safra v medicinskem centru Šeba.

V prvem krogu izpustitev so se domov lahko vrnile predvsem ženske in otroci, ob prihodu v Izrael so bili najprej temeljito pregledani, tako fizično kot psihično. Zdravniki naj bi sicer od izpuščenih talcev slišali zaskrbljujoče pripovedi o času v ujetništvu.

25-letni rusko-izraelski talec Roni Krivoj pa naj bi Hamasovim borcem celo uspel pobegniti, vendar ne za dolgo. "Rekel je, da so ga zajeli teroristi in ga odpeljali," je za radio Kan, ki ga povzema AP, povedala njegova teta. "Toda stavbo, v katero so ga odpeljali, so Izraelci uničili in on je pobegnil. Poskušal je priti do meje, vendar ni vedel, v katero smer mora bežati."

Skrival naj bi se štiri dni, preden so ga odkrili. "Ena od stvari, ki nam je od začetka dajala upanje, je, da je to fant, ki je vedno nasmejan in se zna znajti v vsaki situaciji," je dodala njegova teta.

Ni jasno, koliko talcev je še živih. Hamasovi borci trdijo, da so bili nekateri ubiti v izraelskih zračnih napadih.