Izrael poskušal ubiti Safi al Dina, IDF padel v več zased na jugu Libanona

Izraelska bojna letala so v zadnjih 24 urah izvedla približno 20 napadov na Libanon, ob tem pa so napadla tudi pomembno cesto med Sirijo in Libanonom ter tako ohromila promet med državama.

Izrael je na severu države ob meji z Libanonom več tednov kopičil svoje enote. Tam je tudi 98. divizija, ki se je v preteklih mesecih borila v Gazi ter pripadniki specialne enote Egoz, ki je specializirana za spopade z gverilskimi skupinami.

V jutranjih urah 2. oktobra so prve izraelske enote prestopile mejo z Libanonom. Vstopile so v vasi Al Adeisej, Jaroun in Maroun El-Ras, kjer so v zadnji vojni leta 2006 utrpeli hujše izgube. In tudi tokrat je več enot padlo v zasedo, ubitih naj bi bilo 25 izraelskih vojakov, še več je ranjenih. IDF je sicer v sredo potrdil osem smrtnih žrtev.