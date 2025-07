Izrael znova napadel pristanišča v Hodejdi, na Gazo okrepljena ofenziva

Izrael je danes z brezpilotnimi letalniki napadel cilje jemenskih hutijevcev v pristaniškem mestu Hodejda na zahodu države. Izraelski obrambni minister Izrael Kac je ob tem zagrozil Jemnu, da ga čaka enaka usoda kot Iran, hutijevcem pa, da bodo plačali visoko ceno za napade na Izrael, poročajo tuje tiskovne agencije in mediji.

Po poročanju izraelskega časnika Times of Israel so to prvi izraelski napadi na Jemen po 7. juliju, po katerih so hutijevci proti Izraelu izstrelili šest balističnih raket in več dronov.

Obrambni minister Kac je sporočil, da so tarča današnjih izraelskih napadov cilji hutijevcev v pristanišču Hodejda in da izraelska vojska "odločno zatira vsak poskus obnove prej napadene teroristične infrastrukture". Ponovil je, da bo vojska vedno in povsod branila izraelsko državo.

"Usoda Jemna bo enaka usodi Teherana," je še dodal v sporočilu za javnost. S tem je očitno namignil na nedavno 12-dnevno vojno med Izraelom in Iranom, v kateri je Izrael obstreljeval iranske vojaške in jedrske objekte ter cilje v prestolnici.