Z buldožerji mrzlično iščejo posmrtne ostanke talcev, da bi prišli do pomoči

Hamas je Izraelu predal posmrtne ostanke še enega izraelskega talca ter poudaril zavezo, da bo v skladu z dogovorom o premirju vrnil vse ostale, ki so še vedno v Gazi. A Izrael je odločil, da bodo mejni prehod Rafa med Gazo in Egiptom, skozi katerega bi prišla humanitarna pomoč, odprli šele, ko bo Hamas vrnil posmrtne ostanke vseh ubitih talcev. Hamas je medtem Izrael obtožil, da z napadi na civiliste, v katerih je bilo doslej ubitih 38 ljudi, krši dogovor o premirju. Izrael je od konca vojne v Gazi zagrešil vrsto resnih in ponavljajočih se kršitev, zatrjuje palestinsko islamistično gibanje Hamas.

Truplo še enega talca je Hamas predal Mednarodnemu odboru Rdečega križa, ta pa ga je izročil izraelskim silam v Gazi, ki so ga prepeljale v Izrael na Nacionalni inštitut za sodno medicino v Tel Avivu, je ponoči sporočil urad izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja. Kasneje so iz urada sporočili, da so truplo identificirali in potrdili, da gre za 75-letnega izraelskega talca, ki je umrl v ujetništvu. Izrael ne bo popustil in bo nadaljeval s prizadevanji, dokler Hamas ne vrne vseh talcev, so še zapisali v izjavi.

Mejni prehod Rafa ostaja zaprt do nadaljnjega

Netanjahujev urad je nato danes odločil, da bo mejni prehod Rafa med Gazo in Egiptom ostal zaprt do nadaljnjega. Ponovno odprtje pa je odvisno od tega, "kako bo Hamas izpolnil svoje obveznosti glede vrnitve talcev in trupel umrlih ter izvajal dogovorjene pogoje" premirja, so dodali.

Iskanje posmrtnih ostankov talcev v med ruševinami Gaze FOTO: AP icon-expand

Izraelski obrambni minister Gideon Sar je v četrtek sicer napovedal, da naj bi Izrael mejni prehod, ki je ključna vstopna točka za humanitarno pomoč Palestincem, odprl v nedeljo.

Odprtje mejnega prehoda že dlje časa zahtevajo Združeni narodi in humanitarne organizacije, saj se Palestinci v od izraelskih napadov opustošeni Gazi soočajo s hudo humanitarno krizo. Ob izročitvi posmrtnih ostankov talca je Hamas v petek zvečer sicer poudaril, da "spoštuje svojo zavezanost sporazumu o prekinitvi ognja", in "bo še naprej delal na dokončanju procesa izmenjave zapornikov".

Ruševine Kan Junisa FOTO: AP icon-expand

Palestinsko ministrstvo za zdravje v Gazi je medtem danes sporočilo, da je Izrael vrnil trupla 15 Palestincev, kar je v skladu z mirovnim sporazumom, ki predvideva, da mora Izrael za vsako truplo, ki ga vrne Hamas, vrniti 15 palestinskih trupel. Doslej je Izrael v Gazo skupaj vrnil posmrtne ostanke 135 Palestincev. Hamas je Izraelu v skladu z dogovorom o premirju v ponedeljek vrnil vseh 20 preživelih talcev, ki jih je zajel ob napadu na Izrael 7. oktobra 2023. Predati bi moral tudi trupla 28 talcev, a jih je doslej predal deset, pri tem pa opozarja, da po dvoletni izraelski ofenzivi na Gazo ne najdejo vseh, ki so pokopani pod ruševinami.

Hamas obtožuje Izrael kršitev premirja v Gazi

Hamas je medtem danes Izrael obtožil, da z napadi na civiliste, v katerih je bilo doslej ubitih 38 ljudi, krši dogovor o premirju. Izrael je od konca vojne v Gazi zagrešil vrsto resnih in ponavljajočih se kršitev, po poročanju tujih tiskovnih agencij opozarja palestinsko islamistično gibanje. Po navedbah Hamasa so doslej zabeležili 47 kršitev, ki so dokumentirane in vključujejo streljanje na civiliste, bombardiranje civilnega prebivalstva in pridržanje več civilistov. Hamas trdi, da je izraelska vojska uporabila tanke, nameščene v stanovanjskih četrtih pod njenim nadzorom, in sicer z uporabo naprav za daljinsko napadanje ali brezpilotnih letalnikov, ki še vedno letijo nad nekaterimi območji enklave. "Te kršitve so bile zabeležene v vseh delih Gaze brez izjeme, kar potrjuje, da okupacijske sile niso prenehale z agresijo in vztrajajo pri svoji politiki ubijanja in teroriziranja palestinskega ljudstva," je zapisano v izjavi. Izraelska vojska je streljala na Palestince, ki so prečkali t. i. rumeno črto. Ta ločuje območje v Gazi, s katerega so se izraelski vojaki umaknili v skladu z dogovorom o premirju, in območje, kjer izraelska vojska ohranja nadzor.

V Gazi še naprej preštevajo mrtve FOTO: AP icon-expand