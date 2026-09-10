Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Netanjahu bo tožil Haaretz: 'Poročilo je izmišljeno in lažno'

Tel Aviv, 10. 09. 2026 06.35 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
N.V.
Benjamin Netanjahu

Izraelski premier Benjamin Netanjahu se je odločil tožiti časnik Haaretz zaradi poročila, ki naj bi razkrilo, da je bil Netanjahu opozorjen na načrte Hamasa pred izvedbo napada 7. oktobra 2023. Poročilo je označil za "izmišljeno" in "lažno" ter povedal, da bo tožil tako Haaretz kot avtorja prispevka, Shlomija Eldarja in Ruth Yaval.

V poročilu, objavljenem v torek, je razkrito, da je predsednik Združenih arabskih emiratov Mohammed bin Zayed Netanjahuja deset dni pred dogodki 7. oktobra 2023 opozoril na možnost napada Hamasa. Bin Zayed naj bi Netanjahuja poklical in mu dejal, da se vodja Hamasa Jahja Sinvar "pripravlja na nekaj velikega".

In bin Zayedove napovedi so se uresničile. Hamasovi borci so vdrli v Izrael, ubili najmanj 1195 ljudi, še približno 251 drugih pa zajeli. Napadi so bili povod za izraelsko vojno v Gazi, ki je od takrat terjala življenja najmanj 73.669 Palestincev.

Benjamin Netanjahu
Benjamin Netanjahu
FOTO: AP

Ministrstvo za zunanje zadeve ZAE sicer ni potrdilo niti zanikalo navedb, da so Netanjahuja obvestili, piše Al Jazeera.

Poročilo Haaretza prihaja v malce neprimernem času za Netanjahuja, saj si ta prizadeva utrditi svoj položaj predsednika vlade pred prihajajočimi volitvami v kneset, ki bodo oktobra. Netanjahu v javnomnenjskih raziskavah zaostaja in se sooča z močnim konkurentom, nekdanjim načelnikom generalštaba izraelske vojske Gadijem Eisenkotom.

Poročilo Haaretza je Netanjahu sicer označil za "politično motivirano" in del "predvolilne kampanje levice". Zanikal je tudi navedbe o telefonskem pogovoru z bin Zayedom. Pojasnil je, da sta tako Svet za nacionalno varnost kot vojaški sekretar natančno pregledala evidenco klicev za tiste dni in v njej nista našla prav nobene sledi o klicu iz ZAE.

Preberi še Netanjahujev urad: Premier ni prejel opozorila pred Hamasovim napadom

Ob tem je Netanjahu še dejal, da je za "lažno poročanje" Haaretza odgovoren palestinski politični predstavnik Mohamed Dahlan. Slednji je bil leta 2011 po sporu za oblast s sedanjim predsednikom Palestinske uprave Mahmudom Abasom izključen iz palestinske stranke Fatah, danes pa živi v ZAE. Dahlanovi predstavniki so te trditve zavrnili.

benjamin netanjahu haaretz poročilo hamas napad

Trump obljubil 5000 dolarjev vsakemu Američanu, če republikanci zmagajo

24ur.com Direktorica DSO Vrtojba zoper avtorje anonimk napovedala sodni pregon
24ur.com Poročilo: Izrael za resne obtožbe ni predložil niti enega dokaza
24ur.com Netanjahu prvič pričal na sodišču, obtožbe označil za absurdne
24ur.com Janša po žaljivem tvitu proti Kršinarju ne priznava krivde
24ur.com Zaradi karikature Netanjahuja odpustili dolgoletnega karikaturista
24ur.com Netanjahu obtožil obveščevalce, nato se opravičil. Pobijanje opravičeval z Biblijo
24ur.com Netanjahu nad Mamdanija: Širi sovraštvo
Priporoča
  • naslovnica
  • Cozze peč za pico
  • Kaminska peč Robot Taurus
  • Kärcher parni čistilnik
  • Kingstone žar na oglje
  • Nadstrešek Andy
  • Omara za opremo Arya
  • Paviljon Milos
  • Regalux regal
  • Sheppach cepilec drv
  • Vrtna hiška Lauters
  • Weber plinski žar
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
V šoli so se ji posmehovali zaradi videza, danes jo vsi občudujejo
Tri jesenska živila, ki jih je dobro ponuditi otroku
Tri jesenska živila, ki jih je dobro ponuditi otroku
Jok, kričanje in oklepanje starša: gre za običajno fazo ali kaj več?
Jok, kričanje in oklepanje starša: gre za običajno fazo ali kaj več?
Severinin bivši ima lep razlog za slavje: pričakuje prvega otroka
Severinin bivši ima lep razlog za slavje: pričakuje prvega otroka
zadovoljna
Portal
V osmem mesecu nosečnosti je izvedela pretresljivo diagnozo: danes navdihuje milijone
Dnevni horoskop: Škorpijoni bodo skrivnostni, ribe bo spremljala sreča
Dnevni horoskop: Škorpijoni bodo skrivnostni, ribe bo spremljala sreča
Frizerji napovedujejo: to bo najbolj zaželena pričeska jeseni 2026
Frizerji napovedujejo: to bo najbolj zaželena pričeska jeseni 2026
5 trendov čevljev, ki jih bomo nosile letošnjo jesen
5 trendov čevljev, ki jih bomo nosile letošnjo jesen
vizita
Portal
Pozabite na banane: to sadje je lahko boljša izbira za krvni tlak, pa ga Slovenci skoraj ne uživamo
Prvi znaki prehlada: kaj lahko naredimo takoj in česa ne
Prvi znaki prehlada: kaj lahko naredimo takoj in česa ne
Preboj v gerontologiji: ključ do vitalnosti naj bi se skrival v teh receptorjih
Preboj v gerontologiji: ključ do vitalnosti naj bi se skrival v teh receptorjih
Uspešno hujšanje po 40. letu: preprosti koraki, ki vodijo do rezultatov
Uspešno hujšanje po 40. letu: preprosti koraki, ki vodijo do rezultatov
cekin
Portal
Konec avtomatskih izplačil socialne pomoči? V Nemčiji bodo do polnega zneska upravičeni le nekateri
Za manj kot 60 evrov na dan? To je prestolnica, ki navdušuje z nizkimi cenami
Za manj kot 60 evrov na dan? To je prestolnica, ki navdušuje z nizkimi cenami
Na koncu sveta nastaja nekaj ogromnega: v igri so milijarde
Na koncu sveta nastaja nekaj ogromnega: v igri so milijarde
Zakaj ugodnosti za zdravje uporabljajo prav tisti, ki jih najmanj potrebujejo?
Zakaj ugodnosti za zdravje uporabljajo prav tisti, ki jih najmanj potrebujejo?
moskisvet
Portal
Moški so obsedeni z njim, strokovnjaki pa opozarjajo na nekaj pomembnega
Vsi so gledali njeno telo, le redki so poznali njeno zgodbo
Vsi so gledali njeno telo, le redki so poznali njeno zgodbo
Turisti izbrali najslabšo evropsko prestolnico: 'Kot večja vas'
Turisti izbrali najslabšo evropsko prestolnico: 'Kot večja vas'
Po Severini in Sofiji zdaj otrok: kdo je Nikolina, ljubezen Igorja Kojića?
Po Severini in Sofiji zdaj otrok: kdo je Nikolina, ljubezen Igorja Kojića?
dominvrt
Portal
Pred zimo preverite teh 7 stvari okoli hiše, da vas spomladi ne čaka drag račun
Brez vode, elektrike in prave ceste: zakaj sta vseeno kupila 200 let staro hiško?
Brez vode, elektrike in prave ceste: zakaj sta vseeno kupila 200 let staro hiško?
Posadite ga enkrat in uživali ga boste leta
Posadite ga enkrat in uživali ga boste leta
Posnetki s Pohorja so opozorilo za vse gobarje
Posnetki s Pohorja so opozorilo za vse gobarje
okusno
Portal
Pripravite ga vnaprej in zjutraj samo vzamete iz hladilnika
Domača klasika na bolj razkošen način: rezultat vas bo navdušil
Domača klasika na bolj razkošen način: rezultat vas bo navdušil
Tilen in Tanja zablestela v prvem mystery box izzivu sezone
Tilen in Tanja zablestela v prvem mystery box izzivu sezone
Bi radi skuhali dobro bučno juho? Imamo recepte!
Bi radi skuhali dobro bučno juho? Imamo recepte!
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Love Island Adria
Love Island Adria
Ful gas 2
Ful gas 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929