Netanjahu bo tožil Haaretz: 'Poročilo je izmišljeno in lažno'

V poročilu, objavljenem v torek, je razkrito, da je predsednik Združenih arabskih emiratov Mohammed bin Zayed Netanjahuja deset dni pred dogodki 7. oktobra 2023 opozoril na možnost napada Hamasa. Bin Zayed naj bi Netanjahuja poklical in mu dejal, da se vodja Hamasa Jahja Sinvar "pripravlja na nekaj velikega".
In bin Zayedove napovedi so se uresničile. Hamasovi borci so vdrli v Izrael, ubili najmanj 1195 ljudi, še približno 251 drugih pa zajeli. Napadi so bili povod za izraelsko vojno v Gazi, ki je od takrat terjala življenja najmanj 73.669 Palestincev.
Ministrstvo za zunanje zadeve ZAE sicer ni potrdilo niti zanikalo navedb, da so Netanjahuja obvestili, piše Al Jazeera.
Poročilo Haaretza prihaja v malce neprimernem času za Netanjahuja, saj si ta prizadeva utrditi svoj položaj predsednika vlade pred prihajajočimi volitvami v kneset, ki bodo oktobra. Netanjahu v javnomnenjskih raziskavah zaostaja in se sooča z močnim konkurentom, nekdanjim načelnikom generalštaba izraelske vojske Gadijem Eisenkotom.
Poročilo Haaretza je Netanjahu sicer označil za "politično motivirano" in del "predvolilne kampanje levice". Zanikal je tudi navedbe o telefonskem pogovoru z bin Zayedom. Pojasnil je, da sta tako Svet za nacionalno varnost kot vojaški sekretar natančno pregledala evidenco klicev za tiste dni in v njej nista našla prav nobene sledi o klicu iz ZAE.
Ob tem je Netanjahu še dejal, da je za "lažno poročanje" Haaretza odgovoren palestinski politični predstavnik Mohamed Dahlan. Slednji je bil leta 2011 po sporu za oblast s sedanjim predsednikom Palestinske uprave Mahmudom Abasom izključen iz palestinske stranke Fatah, danes pa živi v ZAE. Dahlanovi predstavniki so te trditve zavrnili.
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