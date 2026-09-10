Netanjahu bo tožil Haaretz: 'Poročilo je izmišljeno in lažno'

V poročilu, objavljenem v torek, je razkrito, da je predsednik Združenih arabskih emiratov Mohammed bin Zayed Netanjahuja deset dni pred dogodki 7. oktobra 2023 opozoril na možnost napada Hamasa. Bin Zayed naj bi Netanjahuja poklical in mu dejal, da se vodja Hamasa Jahja Sinvar "pripravlja na nekaj velikega".

In bin Zayedove napovedi so se uresničile. Hamasovi borci so vdrli v Izrael, ubili najmanj 1195 ljudi, še približno 251 drugih pa zajeli. Napadi so bili povod za izraelsko vojno v Gazi, ki je od takrat terjala življenja najmanj 73.669 Palestincev.