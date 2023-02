Izraelci in Palestinci na srečanje pred ramadanom zaradi naraščajočega nasilja

Dolgo let trajajoče napetosti med palestinskimi mesti in judovskimi naselji, ki jih mednarodna skupnost načeloma šteje za nezakonite, so zopet narasle in nič ne kaže na to, da bi kmalu prenehale. V domnevnem palestinskem napadu na okupiranem Zahodnem bregu sta bila danes ubita dva Izraelca, so sporočili izraelski zdravstveni organi. Po podatkih izraelske vojske je napadalec v bližini križišča južno od Nablusa začel streljati na izraelsko vozilo. Izraelske sile storilca oziroma več njih še iščejo.

Jordanska državna radiotelevizija Al Mamlaka je poročala, da je srečanje "prvo tovrstno po več letih med Palestinci in Izraelci z regionalnim in mednarodnim sodelovanjem", na katerem naj bi obravnavali "razmere na palestinskih ozemljih".

Izrael je sporočil, da naj bi se pogovorov v sosednji Jordaniji udeležila svetovalec predsednika vlade za nacionalno varnost in vodja notranje varnostne agencije Shin Bet Ronen Bar. Pridružili naj bi se mu vodja palestinskih obveščevalnih služb Majed Faradž in svetovalci predsednika Mahmuda Abasa. Na srečanju bodo prisotne tudi delegacije iz Egipta, Jordanije in ZDA.

Takšno srečanju potrjuje resnost krize, ki pesti tako Palestino kot Izrael. Iz Abasovega urada so sporočili, da bodo Palestinci "poudarili potrebo po ustavitvi vseh izraelskih enostranskih ukrepov". Izraelski uradnik je dejal, da je namen srečanja ublažiti napetosti pred ramadanom ampak je srečanje organizirano na ameriško zahtevo.