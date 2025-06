Izraelci naj bi načrtovali atentat na ajatolo, Trump dal veto

Pogovor med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem naj bi potekal po petkovem napadu Izraela na Iran.

Trump naj bi Netanjahuju povedal, da morebitni atentat na iranskega vrhovnega voditelja "ni dobra ideja", so za ameriške medije povedali neimenovani ameriški uradniki.

Trump teh informacij javno ni komentiral, Netanjahu pa med gostovanjem na ameriški televiziji Fox News ni želel odgovoriti na vprašanje na to temo.

"Obstaja toliko lažnih poročil o pogovorih, ki se nikoli niso zgodili, in v to se ne bom spuščal. Lahko pa povem, da mislim, da počnemo, kar moramo. Naredili bomo, kar moramo, in mislim, da ZDA vedo, kaj je dobro za njih, in v to se preprosto ne bom spuščal," je dejal Netanjahu.

Izraelski uradnik je za CBS News povedal, da Izrael "načeloma ne ubija političnih voditeljev", in da so osredotočeni le na jedrsko in vojaško infrastrukturo.