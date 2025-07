Izraelci ubili človeka, ki je bil rešilna bilka za druge ljudi

Marwan Sultan, priznani zdravnik iz Gaze, ki si je v sredo vzel redek odmor od dela, da bi bil doma z družino. Ob 14.15 pa je postal črna statistika: 70. zdravstveni delavec, ki je bil ubit v izraelskem ognju. In to samo v zadnjih 50 dneh. Skupaj z njim je bila ubita tudi družina. Po nekaterih navedbah je šlo za ciljni napad, saj je raketa zadela le sobo, v kateri je bil, ostali prostori v hiši pa so bili nedotaknjeni.

Kmalu zatem je bila ekipa NBC News v bolnišnici Al Šifa v mestu Gaza priča žalujočim družinskim članom in sodelavcem, ki so obkrožili truplo kardiologa, ki je bil ubit skupaj z ženo, hčerko, zetom in sestro. V mrtvašnici so bolnišnični delavci brisali kri z njegovega bledega in opraskanega obraza, medtem ko je njegovo telo ležalo zavito v razmazano belo rjuho. Žalujoči so ga objemali in poljubljali, njihovo jokanje pa je odmevalo po sobi, opisujejo dogajanje na videoposnetku, ki so ga posneli tam.

Žalovanje za ubitim kardiologom iz Gaze FOTO: AP icon-expand

"Moj oče je bil samo zdravnik, samo človek, ki je skrbel za paciente," je s tresočim glasom dejal eden od njegovih preživelih otrok. Preden je začel jokati v naročju sorodnika, je 17-letni Ahmad za omenjeno ameriško televizijo povedal, da se je njegova družina še s petimi drugimi razseljenimi družinami zatekla v stanovanje v Gazi, ko je padla izraelska bomba.

'Človek z globokim strokovnim znanjem in še globljo vestjo'

Marwan Sultan je bil kardiolog in direktor Indonezijske bolnišnice, ene največjih zdravstvenih ustanov v severni Gazi, ki so jo zgradili z donacijami Indonezijcev in tamkajšnjih humanitarnih organizacij. Bolne in ranjene je zdravil že vse od izbruha vojne v Gazi oktobra 2023.

Žalovanje za ubitim kardiologom iz Gaze FOTO: AP icon-expand

"Bil je zdravnik, ki ga redko najdeš," je bil v mrtvašnici objokan tudi Munir Bursh, eden najvišjih funkcionarjev ministrstva za zdravje v Gazi. "Človek z globokim strokovnim znanjem in še globljo vestjo. Nismo izgubili le zdravnika, izgubili smo človeka, ki je bil rešilna bilka za toliko ljudi," je obžaloval. Dodajal je, da je bil Marwan Sultan eden od dveh še preostalih specialistov za srce v oblegani enklavi.

So zdravniki izraelska tarča?

Po nekaterih navedbah je šlo za ciljni napad, saj je raketa zadela sobo, v kateri je bil, ostali prostori v hiši pa so bili nedotaknjeni. Izraelska vojska je medtem sporočila, da je v napadu v Gazi zadela "ključnega terorista Hamasa" in da preverjajo trditve, da so bili v napadu poškodovani "nepovezani civilisti". Ministrstvo za zdravje v Gazi je obsodilo nov "gnusen zločin nad našimi zdravniki". Izraelske sile obtožujejo širšega vzorca umorov in pridržanj zdravnikov v Gazi, med katerimi sta po njihovih besedah tudi Ahmed Al-Kahlout in Hussam Abu Safiya iz bolnišnice Kamal Adwan, ki sta v izraelskem priporu že več kot 500 dni. Poročali smo tudi o grozljivi usodi palestinske zdravnice, ki je v izraelskem napadu na njen dom izgubila devet od desetih otrok. Tudi njen mož je zaradi hudih poškodb pozneje umrl v bolnišnici. Preživel je le en 11-letni sin.

Izraelska vojska je večkrat izjavila, da se zdravstveni objekti v Gazi uporabljajo kot operativne baze Hamasa, prostori za shranjevanje orožja in kot prostori, kjer se oboroženi uporniki skrivajo med civilnim prebivalstvom, ki se v njih zateka, kar zdravstveni uradniki v enklavi zanikajo. Na vprašanje, ali so bili napadi usmerjeni na zdravnike v njihovih domovih, se izraelska vojska ni odzvala, piše NBC News.

Organizacija Healthcare Workers Watch (HWW), ki spremlja in beleži napade na palestinske zdravstvene delavce, je sporočila, da je bil Marwan Sultan 70. delavec, ki je bil v zadnjih 50 dneh ubit v izraelskih zračnih napadih. Združeni narodi (ZN) medtem ocenjujejo, da je bilo od začetka vojne ubitih že 1400 zdravstvenih delavcev. Skoraj vse javne bolnišnice v Gazi zaprte ali uničene zaradi ponavljajočih se napadov in preprečevanja dostave medicinske pomoči s strani izraelskih oblasti.

Streljali na ljudi, ki so prišli po kruh

V izraelskih napadih na območju Gaze je bilo danes ubitih 73 ljudi, glede na navedbe virov v bolnišnicah poroča katarska televizija Al Jazeera. Po podatkih tamkajšnje civilne zaščite jih je bilo ubitih najmanj 69, od tega 15 v napadu na nekdanjo šolo, v kateri so bile nastanjene razseljene osebe. Med žrtvami so bili večinoma ženske in otroci. Po podatkih civilne zaščite, ki jih navaja francoska tiskovna agencija AFP, pa je bilo 38 Palestincev danes ubitih med čakanjem na razdeljevanje pomoči. V preteklih dveh dneh so izraelski napadi na palestinsko enklavo terjali skupno najmanj 300 življenj, je medtem ob sklicevanju na vire v Gazi poročala Al Jazeera.