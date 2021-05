Izraelci ubili več poveljnikov Hamasa, ti so odgovorili z okrepljenim napadom

Gaza in Izrael se obsteljujeta že od ponedelja zvečer. Izvedenih je bilo na stotine zračnih in raketnih napadov. Boji so izbruhnili po tednih naraščajoče izraelsko-palestinske napetosti v vzhodnem Jeruzalemu, ki so eskalirali v hude spopade. Izraelska policija je sporočila, da je bilo v nasilju na območju Izraela aretiranih več kot 347 oseb, 36 policistov pa je bilo ranjenih. Premier Benjamin Netanjahu je v sredo zvečer dejal, da bo na kritične dele poslal vojaške sile, ki bodo policiji pomagale vzdrževati red v mestih, ki jih je zajelo nasilje. Netanjahu je dodal, da napadi, ki so se zgodili v zadnjih dneh predstavljajo "anarhijo" .

V minulem dnevu je Hamas še okrepil napade na Izrael, potem ko je izraelski obrambni minister dejal, da bodo nadaljevali z vojaško operacijo v Gazi, dokler ne bo dosežena "popolna tišina" . Na tisoče Izraelcev je danes zgodaj zjutraj zapustilo domove in odšlo v zavetišča, potem ko so se v Tel Avivu, pa tudi v dolini Jezreel na severu oglasile opozorilne sirene. "Ves Izrael je na udaru. Stanje je grozno," je dejala Margo Aronovič , 26-letna študentka iz Tel Aviva.

Po poročanju francoske agencije AFP je Izrael tudi ponoči in zgodaj zjutraj nadaljeval z zračnimi napadi na Gazo. Od ponedeljka je izraelska vojska v Gazi izvedla na stotine zračnih napadov, pri čemer je ubila štiri starejše poveljnike Hamasa in več kot deset njegovih operativcev. Uničeni sta bili tudi dve stolpnici s stanovanji in pisarnami v mestu Gaza.

Po poročanju ministrstva za zdravje je v Gazi od ponedeljka umrlo najmanj 67 ljudi. V Izraelu je bilo ubitih sedem ljudi, so sporočili zdravstveni uslužbenci. Zadnji nemiri so sledili po tem, ko je ameriški predsednik Joe Biden govoril z izraelskim premierjem. Biden je izrazil upanje, da se bo nasilje kmalu končalo in dejal: "Pričakujem in upam, da se bo to kmalu končalo, toda Izrael se ima pravico braniti."Biden ni pojasnil razlogov za svoj optimizem. Iz urada Netanjahuja so sporočili, da je ameriškemu predsedniku dejal, da bo Izrael "še naprej napadal vojaške zmogljivosti Hamasa in drugih terorističnih skupin, ki delujejo na območju Gaze".