Izraelci v streljanju ubili dojenčka

Dodala je, da je preiskava pokazala, da so bili trije ranjeni Palestinci civilisti, in izrazila "globoko obžalovanje" za povzročeno škodo.

Izraelska vojska je pojasnila, da so vojaki streljali na vozilo, potem ko so "zaznali, da je pospeševalo proti njim" , poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po izraelski ofenzivi v Gazi, ki jo je oktobra 2023 sprožil napad gibanja Hamas na Izrael, so se okrepile tudi napetosti na Zahodnem bregu, ki ga Izrael nezakonito zaseda od leta 1967.

Izraelski vojaki in naseljenci so od oktobra 2023 na območju pobili več kot 1000 Palestincev, tako oboroženih borcev kot civilistov.

Na okupiranem Zahodnem bregu živi več kot 700.000 izraelskih naseljencev, ki vsakodnevno izvajajo nasilje nad palestinskim prebivalstvom. Izrael ob tem širi nezakonita naselja na zasedenih območjih ter izvaja različne ukrepe za priključitev Zahodnega brega, ki so po mednarodnem pravu prav tako nezakoniti, kar so že večkrat obsodili tudi Združeni narodi.