Izraelka ledvico darovala triletnemu dečku iz Gaze

Za darovanje se je odločila tudi ob spominih na besede dedka, ki je preživel holokavst, naj ima njeno življenje smisel.

Kontaktirala je nevladno organizacijo Matnat Chaim, ki med seboj poveže darovalce z osebami, ki pomoč potrebujejo – v njenem primeru je šlo za triletnega palestinskega dečka iz Gaze.

"Z vsem srcem upam, da bo operacija uspešna ter da boš živel dolgo, uspešno in pomenljivo življenje," je Segalova dečku napisala v pismu, ki ga je njen prijatelj prevedel iz hebrejščine v arabščino. Po 11-dnevni vojni v maju "vidim le še upanje za mir in ljubezen". "In če bo več ljudi, kot sva midva, ne bo ostalo nič, o čemer bi se prepirali," je še zapisala.

Njena družina je odločitvi nasprotovala

Devetmesečni proces od njene odločitve do presaditve 16. junija je sicer povzročil hude spore in razkole v njeni družini. Njen mož in najstarejši sin sta njeni odločitvi o darovanju ledvice nasprotovala, njen oče pa je celo prenehal govoriti z njo – menili so namreč, da po nepotrebnem tvega svoje življenje, je povedala za AP. Izguba treh sorodnikov v palestinskih napadih je vse skupaj še dodatno otežila. "Moja družina je temu zelo nasprotovala. Vsi so bili proti. Moj oče, moja sestra, moj mož. Bilo jih je strah," je povedala za AP na svojem domu v Eshharju.

Dejstvo, da bo prejemnik njene ledvice palestinski deček, je zase obdržala več mesecev. "Nikomur nisem povedala. Mislila sem, da če je bila že reakcija na samo darovanje ledvice tako ostra, bo dejstvo, da jo bo dobil palestinski deček, povzročilo še hujšo."

Izrael sicer ohranja blokado Gaze, njenim prebivalcem je le v izrednih okoliščinah dovoljen vstop v Izrael. Zdravstveni sistem v Gazi pa je, tudi zaradi stalnih konfliktov, obstreljevanja in vojn, opustošen – Izrael tako na podlagi humanitarnih razlogov manjšemu številu prebivalcev, ki potrebujejo zdravljenje, dovoli vstop v državo.