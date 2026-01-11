Vodja Netanjahujevega kabineta pridržan in osumljen oviranja preiskave

Policija imena pridržanega ni razkrila, sporočila je le, da ga zaslišujejo. Izraelski mediji medtem poročajo, da gre za Jicaka Bravermana, ki naj bi v prihodnje zasedel mesto veleposlanika Izraela v Združenem kraljestvu.

Primer naj bi bil povezan s preiskavo domnevnega izdajanjem zaupnih vojaških informacij Bildu, ki jo je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP septembra 2024 zagrešil nekdanji Netanjahujev pomočnik Eli Feldstein.

V decembrskem pogovoru za izraelsko javno radiotelevizijo Kan je Feldstein zatrdil, da je Braverman vedel za preiskavo, preden je bila ta javno razkrita, in da mu je zagotovil, da jo bo lahko ustavil, če je kakorkoli povezana z njim.

Po objavi informacije o pridržanju Bravermana je vodja izraelske opozicije Jair Lapid pozval k preklicu njegovega imenovanja za veleposlanika v Londonu. "Nesprejemljivo je, da je nekdo, ki je osumljen vpletenosti v oviranje resne varnostne preiskave, obraz Izraela v eni najpomembnejših držav v Evropi," je dejal.