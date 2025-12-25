Izraelska policija vdrla na božično zabavo in aretirala 'Božička'

Dogodek se je zgodil v nedeljo, ko so palestinski kristjani pripravili božično zabavo v Haifi na severu Izraela. Izraelska policija je vdrla na prizorišče, zasegla opremo ter aretirala didžeja, uličnega prodajalca in še enega Palestinca, ki je bil oblečen v Božička.
Na družbenih omrežjih je zakrožil posnetek, na katerem je videti, kako policisti moške grobo zagrabijo, enega celo okoli vratu, medtem ko vse skupaj opazujejo mimoidoči.
Izraelska policija je v izjavi sporočila, da se je moški v božičkovem kostumu upiral aretaciji in da je napadel policista, poroča britanski The Guardian. Center Mossawa, ki se zavzema za palestinske državljane Izraela, pa je sporočil, da je policija uporabila prekomerno silo in da je bil vdor na prizorišče zabave izveden brez zakonske podlage.
Aretacije so se zgodile v času, ko krščanski Palestinci praznujejo božič, medtem ko jim izraelske sile močno omejujejo vsakdanje aktivnosti tako v Gazi kot na okupiranem Zahodnem bregu.
V Betlehemu so sicer prvič od začetka izraelskega obleganja Gaze potekala praznovanja s pihalnimi godbami po ulicah Jezusovega rojstnega kraja. Verniki so se udeležili maše v Baziliki Jezusovega rojstva, otroci so peli božične pesmi, mesto pa je znova zasvetilo v soju prazničnih luči.
Izraelski napadi na kristjane v porastu
Majhna krščanska skupnost je tudi v povsem razdejani Gazi, kjer je bilo ubitih več kot 70.000 ljudi, praznovala svoj prvi božič po dveh letih. Sredi ruševin so postavili božična drevesca in okrasitev.
Izraelski napadi pa se kljub prazniku niso nehali. Nezakoniti izraelski naseljenci so v kraju Turmus Aja v bližin Ramale na Zahodnem bregu uničili oljčne nasade. Izraelski vojaki pa so vdrli v domove in zasegli vozila v bližini Hebrona, je poročala palestinska tiskovna agencija Wafa.
Napadi Izraelcev na kristjane so v porastu, v poročilu iz marca so dokumentirali 32 napadov na cerkvene objekte in 45 fizičnih napadov na kristjane, poroča The Guardian. Po podatkih Centra za podatke o verski svobodi (RFDC), ki spremlja nasilje nad kristjani preko telefonskih prijav, pa so med januarjem 2024 in septembrom 2025 zabeležili najmanj 201 primer nasilja nad kristjani, ki so ga večinoma zagrešili naseljenci, predvsem ortodoksni Judje, poroča Al Jazeera.
Na palestinskih ozemljih živi okoli 50.000 kristjanov, ki so – tako kot ostali Palestinci – izpostavljeni izraelski nezakoniti okupaciji in napadom. Palestinski kristjani predstavljajo eno najstarejših krščanskih skupnosti na svetu.