Izraelska policija vdrla na božično zabavo in aretirala 'Božička'

Dogodek se je zgodil v nedeljo, ko so palestinski kristjani pripravili božično zabavo v Haifi na severu Izraela. Izraelska policija je vdrla na prizorišče, zasegla opremo ter aretirala didžeja, uličnega prodajalca in še enega Palestinca, ki je bil oblečen v Božička. Na družbenih omrežjih je zakrožil posnetek, na katerem je videti, kako policisti moške grobo zagrabijo, enega celo okoli vratu, medtem ko vse skupaj opazujejo mimoidoči.

Izraelska policija je v izjavi sporočila, da se je moški v božičkovem kostumu upiral aretaciji in da je napadel policista, poroča britanski The Guardian. Center Mossawa, ki se zavzema za palestinske državljane Izraela, pa je sporočil, da je policija uporabila prekomerno silo in da je bil vdor na prizorišče zabave izveden brez zakonske podlage. Aretacije so se zgodile v času, ko krščanski Palestinci praznujejo božič, medtem ko jim izraelske sile močno omejujejo vsakdanje aktivnosti tako v Gazi kot na okupiranem Zahodnem bregu. V Betlehemu so sicer prvič od začetka izraelskega obleganja Gaze potekala praznovanja s pihalnimi godbami po ulicah Jezusovega rojstnega kraja. Verniki so se udeležili maše v Baziliki Jezusovega rojstva, otroci so peli božične pesmi, mesto pa je znova zasvetilo v soju prazničnih luči.

Praznovanje božiča v Betlehemu

Izraelski napadi na kristjane v porastu