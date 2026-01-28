Naslovnica
Tujina

Izraelka med gledanjem poročil odkrila, da je 'bila ubita' med protesti v Iranu

Tel Aviv, 28. 01. 2026 06.00 pred 3 minutami 3 min branja 0

Avtor:
K.H.
Noya Zion

Si predstavljate, da bi na televiziji videli svojo fotografijo, novice pa bi vas razglasile za eno od žrtev iranskih protestov? Prav to se je zgodilo Izraelki, ko je med novico o domnevni smrti štirih Judov na protestih v Iranu zagledala svojo fotografijo.

"Nikoli si nisem mislila, da bom to doživela v svojem življenju ... Kaj se dogaja? Jaz sem doma!" Tako se je v videoposnetku, ki ga je objavila na družbenih omrežjih, Noya Zion odzvala na lažno novico o svoji smrti, medtem ko je na izraelski televiziji gledala svojo fotografijo s podnapisom: 'Štirje Judje ubiti na protestih v Iranu'.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zionova, ki dela kot vodja družbenih medijev za umetnike, je povedala, da je bila šokirana, ko je na poročilih zagledala svojo fotografijo. Poudarila je, da v Iranu nima nobenih sorodnikov ali znancev. "Tukaj sem, živa sem, sedim doma in čez pol ure grem na trening. Nikoli v življenju nisem bila v Iranu," je vsa iz sebe govorila Noya.

Lažno novico je objavil izraelski Kanal 12. Noyin oče se je na napako odzval bolj šaljivo in na Facebooku zapisal: "Morda je podobna Niv Sultan (izraelska igralka, ki je igrala v vohunski seriji Teheran, op. p.), morda je Niv Sultan podobna njej. Mir obema. Kakorkoli že, naša Noya prejšnji teden ni bila v Teheranu ..." Omenjeno televizijo pa je označil za "kanal bedakov".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kanal 12 je poročal, da so bili med protesti v Iranu ubiti tudi štirje Iranci judovskega porekla, ob tem pa so dodali, da je številka morda še višja, a da je zaradi blokade interneta v Iranu težko preveriti informacije. "Med mrtvimi Judi so bili oče (32), njegova žena (29), sorodnik (25) in 15-letni otrok, ki so bili ubiti na ulicah Teherana," so poročali. 

V poročilu so jo lažno identificirali kot Sanaz Javaherian, domnevno demonstrantko, za katero je televizija trdila, da so jo iranske varnostne sile aretirale in preteple do smrti.

Izraelski mediji, ki so poobjavili lažno novico, se za svojo napako niso opravičili. Kanal 12, ki je lažne informacije prvi objavil, je pozneje sporočil le, da so se fotografije domnevnih judovskih žrtev širile po družbenih omrežjih po vsem svetu in tudi v Izraelu. 

Videoposnetek, ki ga je objavila Izraelka, je postal viralen in je sprožil razprave o lažnih novicah in izraelski propagandi. "Izraelska propaganda je tako učinkovita, da na televiziji celo ubija lastne naseljence," je komentiral nek uporabnik na X. Številni Izraelci pa menijo, da bi morala Noya tožiti medije, ki so objavili lažno novico o njeni smrti. 

Izraelska televizija Kanal 14 velja za naklonjeno izraelski vladi in premierju Benjaminu Netanjahuju

Protesti v Iranu, ki so izbruhnili v začetku januarja, vlada pa jih je nasilno zatrla, so po ocenah terjali življenja več tisoč ljudi, po nekaterih ocenah pa celo več kot deset tisoč ljudi. 

Razlagalnik

Protesti v Iranu, omenjeni v članku, so del širšega vala nezadovoljstva, ki je izbruhnil v Iranu v zadnjih letih. Ti protesti so pogosto povezani z gospodarskimi težavami, socialno neenakostjo, avtoritarnim vladanjem in kršitvami človekovih pravic. Iranske oblasti so znane po tem, da proteste pogosto nasilno zatirajo, kar vodi v smrtne žrtve in aretacije.

Lažna novica, znana tudi kot "fake news", je napačna ali zavajajoča informacija, ki je predstavljena kot resnična novica. Pogosto se širi preko družbenih omrežij in drugih medijev z namenom manipuliranja javnega mnenja, ustvarjanja zmede ali škodovanja določenim posameznikom ali skupinam. V zadnjih letih je postala velik problem, saj lahko vpliva na politiko, javno zdravje in družbeno kohezijo.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
izraelka iran protesti lažne novice izrael

