Izraelka med gledanjem poročil odkrila, da je 'bila ubita' med protesti v Iranu

"Nikoli si nisem mislila, da bom to doživela v svojem življenju ... Kaj se dogaja? Jaz sem doma!" Tako se je v videoposnetku, ki ga je objavila na družbenih omrežjih, Noya Zion odzvala na lažno novico o svoji smrti, medtem ko je na izraelski televiziji gledala svojo fotografijo s podnapisom: 'Štirje Judje ubiti na protestih v Iranu'.

Lažno novico je objavil izraelski Kanal 12. Noyin oče se je na napako odzval bolj šaljivo in na Facebooku zapisal: "Morda je podobna Niv Sultan (izraelska igralka, ki je igrala v vohunski seriji Teheran, op. p.), morda je Niv Sultan podobna njej. Mir obema. Kakorkoli že, naša Noya prejšnji teden ni bila v Teheranu ..." Omenjeno televizijo pa je označil za "kanal bedakov".

Zionova, ki dela kot vodja družbenih medijev za umetnike, je povedala, da je bila šokirana, ko je na poročilih zagledala svojo fotografijo. Poudarila je, da v Iranu nima nobenih sorodnikov ali znancev. "Tukaj sem, živa sem, sedim doma in čez pol ure grem na trening. Nikoli v življenju nisem bila v Iranu," je vsa iz sebe govorila Noya.

Kanal 12 je poročal, da so bili med protesti v Iranu ubiti tudi štirje Iranci judovskega porekla, ob tem pa so dodali, da je številka morda še višja, a da je zaradi blokade interneta v Iranu težko preveriti informacije. "Med mrtvimi Judi so bili oče (32), njegova žena (29), sorodnik (25) in 15-letni otrok, ki so bili ubiti na ulicah Teherana," so poročali.

V poročilu so jo lažno identificirali kot Sanaz Javaherian, domnevno demonstrantko, za katero je televizija trdila, da so jo iranske varnostne sile aretirale in preteple do smrti.

Izraelski mediji, ki so poobjavili lažno novico, se za svojo napako niso opravičili. Kanal 12, ki je lažne informacije prvi objavil, je pozneje sporočil le, da so se fotografije domnevnih judovskih žrtev širile po družbenih omrežjih po vsem svetu in tudi v Izraelu.

Videoposnetek, ki ga je objavila Izraelka, je postal viralen in je sprožil razprave o lažnih novicah in izraelski propagandi. "Izraelska propaganda je tako učinkovita, da na televiziji celo ubija lastne naseljence," je komentiral nek uporabnik na X. Številni Izraelci pa menijo, da bi morala Noya tožiti medije, ki so objavili lažno novico o njeni smrti.

Izraelska televizija Kanal 14 velja za naklonjeno izraelski vladi in premierju Benjaminu Netanjahuju.

Protesti v Iranu, ki so izbruhnili v začetku januarja, vlada pa jih je nasilno zatrla, so po ocenah terjali življenja več tisoč ljudi, po nekaterih ocenah pa celo več kot deset tisoč ljudi.