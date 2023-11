Izraelska vlada privolila v dogovor s Hamasom o izpustitvi dela talcev

Izraelska vlada je v zgodnjih jutranjih urah potrdila dogovor, ki predvideva izpustitev 50 talcev Hamasa v zameno za izpustitev palestinskih zapornikov in premirje. Do dogovora je prišlo po več kot šest tednov intenzivnih spopadov v Gazi. Talce bodo izpustili v času štiridnevne prekinitve spopadov, so še sporočili iz urada izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja.

icon-expand Dogovor predvideva štiridnevno premirje in prekinitev ognja FOTO: AP "Vlada je potrdila širši okvir prve faze dogovora po katerem bo najmanj 50 ugrabljenih žensk in otrok izpuščenih v roku štirih dni, ko bo premor v bojevanju," pravi izjava Netanjahujevega urada. Benjamin Netanjahu je sicer že v torek svojemu kabinetu povedal, da je bila odločitev za izpustitev talcev, ki jih je Hamas zajel med napadom na Izrael 7. oktobra težka vendar pravila odločitev. "Ameriški predsednik Joe Biden je pomagal izboljšati okvir, ki ga imate pred seboj, da se vključi več talcev za nižjo ceno. Dogovor v celoti podpira celotni varnostni aparat države," je članom svoje vlade povedal izraelski premier. icon-expand Palestinci bi naj v zameno za 50 talcev dobili okoli 300 žensk in otrok. FOTO: AP Netanjahu se je sicer glede talcev znašel med dvema ognjema; družine zajetih talcev zahtevajo naj vlada doseže njihovo vrnitev domov, skrajno desni člani njegove vlade pa so proti in zahtevajo nadaljevanje vojaških operacij v Gazi brez premora. Do izpustitve talcev naj bi po poročanju BBC-ja prišlo v času štiridnevne premirja in prekinitve ognja, a AFP na podlagi neimenovanih virov Hamasa in Islamskega džihada navaja, da okvirni dogovor predvideva pet dni premirja. V tem času naj bi se končali tudi izraelske zračne operacije nad Gazo, razen na severu, kjer se bodo ti napadi ustavili le za po šest ur na dan. Palestinci bi naj v zameno za 50 talcev dobili okoli 300 žensk in otrok, ki so trenutno v izraelskih zaporih. icon-expand Izraelska vlada privolila v dogovor s Hamasom FOTO: AP Netanjahu je medtem vladi v torek povedal še, da bo dogovor izraelskim silam omogočil, da se pripravijo na nadaljevanje bojev in dodal, da se vojna nadaljuje dokler Izrael ne bo dosegel vseh ciljev - uničenja Hamasa in vrnitve talcev. Ministrstvo za zunanje zadeve Katarja, ki je skupaj z Egiptom posredoval v pogajanjih je sporočilo, da bo v zameno za 50 talcev uveden humanitarni premor v spopadih. "Dogovor vključuje izpustitev palestinskih žensk in otrok iz izraelskih zaporov, število izpuščenih pa bo raslo v kasnejših fazah uresničevanja dogovora," sporočilo ministrstva prenaša AFP. PREBERI ŠE 29 nedonošenčkov iz Gaze prepeljali v Egipt Izraelski mediji poročajo, da lahko obe strani izpustita še več ljudi, če se premirje podaljša. Hamas bo talce izpuščal preko mejnega prehoda Rafa v Egipt po okoli deset na dan. Koliko zapornikov bo izpustil Izrael sicer še ni popolnoma jasno, a Hamas je sporočil, da naj bi šlo za 150 zapornikov. Hamas je ob tem sporočil tudi, da bo Izrael v času premirja dovolil več sto tovornjakom s humanitarno pomočjo v Gazo. V tem času Izrael tudi šest ur dnevno ne bo izvajal napadov na severu Gaze. Izrael naj bi v to privolil, ker mora Hamas najti talce, ki jih zadržuje Islamski džihad. Ta naj bi imel okoli 30 talcev, Hamas pa med 210 do 240, poročajo izraelski mediji, ki še navajajo, da se bo premirje in izpuščanje talcev začelo v četrtek zaradi morebitne pritožbe na odločitev vlade na izraelsko vrhovno sodišče.