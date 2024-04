Izraelska vojska se je umaknila iz bolnišnice v Gazi: 'Tu ni več življenja'

Po dobrih dveh tednih, se je po pričanju Palestincev, izraelska vojska umaknila iz glavne bolnišnice v Gazi. A za seboj so pustili ogromno uničenje, v bolnišnici in zunaj objekta pa naj bi našli številna trupla.

Po umiku izraelske vojske in bolnišnice al Šifa in njene okolice se je stotine Palestincev, vrnilo nazaj, vendar kar jih je tam dočakalo, ni bilo prijetno. Uničeni, razmetani prostori, trupla znotraj in zunaj objekta. Vojska, ki je napad na bolnišnico opisala kot eno najuspešnejših operacijah v skoraj šestmesečni vojni, tega še ni komentirala, piše AP. Trdijo pa, da so ubili več deset pripadnikov Hamasa in drugih militantov, vključno z nekaterimi vodjami, ter da so zasegli orožje in pridobili druge obveščevalne podatke. "Zgradbe so pogorele, struktura kompleksa pa je poškodovana od znotraj," je poročal Ismail al-Ghoul iz Al Jazeere. "Iz tega, kar vidimo, je razvidno, da so okupacijske sile namerno napadle zdravstveni sektor."

"Tu ni življenja, kompleks je v ruševinah in ga ni mogoče oživeti," je dodal. Izraelske sile so namreč napad na bolnišnico opravičevale z dejstvom, da naj bi imeli podatke, ki kažejo, da je bolnišnica služila kot oporišče Hamasa.

Kljub obleganju so v bolnišnici bili ves čas prisotni bolniki, zdravstveni delavci in nekaj razseljenih oseb. Kot je dejal eden izmed prebivalcev, naj bi vojska z vojaškimi buldožerji uničila tudi provizorično pokopališče, ki so ga razseljeni uredili znotraj bolnišničnega kompleksa.