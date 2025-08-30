Svetli način
Tujina

Izraelska vojska grozila nemškim novinarjem

Ramala/Berlin, 30. 08. 2025 11.40

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , M.V.
Komentarji
8

Izraelska vojska je bila obtožena, da je grozila novinarjem nemške televizije Deutsche Welle (DW) med opravljanjem dela na zasedenm Zahodnem bregu. Ekipa novinarjev naj bi bila med snemanjem v Ramali izpostavljena grožnjam z orožjem in napadu s solzivcem s strani izraelskih vojakov.

Izraelski vojak
Izraelski vojak FOTO: AP

"Ekipa DW je bila med snemanjem v Ramali izpostavljena grožnjam z orožjem in napadu s solzivcem s strani izraelskih vojakov, kljub temu da so nosili jasno označeno opremo z napisom 'PRESS'," so v petek sporočili pri nemški televiziji.

Izraelska vojska incidenta še ni komentirala.

Po navedbah DW je novinarska ekipa dokumentirala tveganja, s katerimi se soočajo medijski delavci na Zahodnem bregu, in opazovala delo lokalnega novinarja med tamkajšnjimi demonstracijami.

Do groženj novinarjem je prišlo med racijo v mestu Ramala. Po navedbah izraelske vojske so bile tarča racije menjalnice, obtožene prenosa sredstev palestinskemu gibanju Hamas za podporo "terorističnih dejavnosti proti Izraelu".

Palestinsko ministrstvo za zdravje s sedežem v Ramali je kasneje sporočilo še, da je bilo v raciji poškodovanih 30 oseb.

IZRAEL vojska novinarji grožnje Deutsche Welle
