Izraelska vojska grozila nemškim novinarjem

"Ekipa DW je bila med snemanjem v Ramali izpostavljena grožnjam z orožjem in napadu s solzivcem s strani izraelskih vojakov, kljub temu da so nosili jasno označeno opremo z napisom 'PRESS'," so v petek sporočili pri nemški televiziji.

Izraelska vojska incidenta še ni komentirala.

Po navedbah DW je novinarska ekipa dokumentirala tveganja, s katerimi se soočajo medijski delavci na Zahodnem bregu, in opazovala delo lokalnega novinarja med tamkajšnjimi demonstracijami.

Do groženj novinarjem je prišlo med racijo v mestu Ramala. Po navedbah izraelske vojske so bile tarča racije menjalnice, obtožene prenosa sredstev palestinskemu gibanju Hamas za podporo "terorističnih dejavnosti proti Izraelu".

Palestinsko ministrstvo za zdravje s sedežem v Ramali je kasneje sporočilo še, da je bilo v raciji poškodovanih 30 oseb.